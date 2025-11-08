ফরিদপুরে বিস্ফোরকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

ফরিদপুরের নগরকান্দায় যুবলীগ নেতা ও ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক এক চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত আটটার দিকে উপজেলার ছাগলদী বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মিজানুর রহমান (৪৫)। তিনি নগরকান্দা উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কোদালিয়া শহিদনগর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম বলেন, মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে ভাঙ্গা থানায় বিস্ফোরকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা আছে। নগরকান্দা পুলিশের সহায়তায় ওই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ভাঙ্গা থানার পুলিশ। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা ভাঙ্গা থানা নেবে।
২০২৪ সালের ১০ নভেম্বর রাতে বোমা হামলার অভিযোগে পরের দিন মামলা হয়। মামলায় ফরিদপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান ওরফে নিক্সন চৌধুরীকে প্রধান করে ৫৯ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৪০ জনকে আসামি করা হয়। এতে বাদী হন ভাঙ্গা পৌরসভা বিএনপির তৎকালীন যুগ্ম সম্পাদক ও বর্তমানে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুল ইসলাম।
এ বিষয়ে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, আজ শনিবার মিজানুরকে ওই মামলায় আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে। প্রয়োজন মনে হলে তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।