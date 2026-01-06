দল ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দেওয়া নেতাকে বহিষ্কার করল এনসিপি

বিপ্লব ত্রিপুরার নেতৃত্বে তিন শতাধিক এনসিপি নেতা–কর্মী গতকাল বিএনপিতে যোগ দেন। তাঁদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি ওয়াদুদ ভূঁইয়া। গতকাল বিকেলে খাগড়াছড়ি বাজারে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে
বিপ্লব ত্রিপুরার নেতৃত্বে তিন শতাধিক এনসিপি নেতা–কর্মী গতকাল বিএনপিতে যোগ দেন। তাঁদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি ওয়াদুদ ভূঁইয়া। গতকাল বিকেলে খাগড়াছড়ি বাজারে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে
জামায়াতের সঙ্গে জোট বাঁধায় খাগড়াছড়িতে দল ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দেন এনসিপি নেতা বিপ্লব ত্রিপুরা। কার্যত তাঁর সঙ্গে দলটির এখন কোনো সম্পর্ক নেই। তবে সেই নেতাকেই আবার বহিষ্কার করেছে এনসিপি। গতকাল সোমবার রাতে দলটির খাগড়াছড়ি জেলা আহ্বায়ক নূর আলমের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিপ্লব ত্রিপুরাকে বহিষ্কারের তথ্য জানানো হয়। বিপ্লব সংগঠনটির জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বিপ্লব ত্রিপুরার বিরুদ্ধে দলীয় গঠনতন্ত্র ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে বলা হয়, তিনি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এনসিপির আদর্শবিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপিতে যোগদান করেছেন। বিষয়টি দলীয় শৃঙ্খলার গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দলীয় সিদ্ধান্তক্রমে তাঁকে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপির) সব দলীয় পদবি ও প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ বহিষ্কারাদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে।

এর আগে গতকাল বিকেলে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে তিন শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন বিপ্লব ত্রিপুরা। পরে নবাগত সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন জেলা বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা।

বিএনপিতে যোগ দিয়ে এক অনুষ্ঠানে বিপ্লব ত্রিপুরা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আগে থেকেই তাঁরা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁরা আশা করেছিলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়াবে এবং ন্যায়ের পক্ষে রাজনীতি করবে। কিন্তু ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দলটি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী একটি রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে অবস্থান নেওয়ায় তাঁরা হতাশ হয়েছেন।

বিপ্লব ত্রিপুরা আরও বলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পথচলা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তাঁরা স্বেচ্ছায় বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। একই সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক যাত্রায় সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

এনসিপি থেকে বহিষ্কার হওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিপ্লব ত্রিপুরা বলেন, ‘আমি নিজেই দল ছেড়েছি। এরপর বহিষ্কার করা তো হাস্যকর।’

