ফাঁদে ফেলে প্রতারণার ঘটনা ভিডিও করায় খুন করা হয় সাংবাদিক তুহিনকে: পুলিশ

ফাঁদে ফেলে প্রতারণার ভিডিও ধারণ করায় হত্যা করা হয়েছে গাজীপুরের সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে। আজ শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় নিজ কার্যালয়ে এ তথ্য জানান গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার নাজমুল করিম খান।
পুলিশ কমিশনার বলেন, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাদশা নামের এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ২৫ হাজার টাকা তুলে ফিরছিলেন। পথে অভিযুক্ত গোলাপী তাঁকে ফাঁদে ফেলে প্রতারণার (হানিট্র্যাপ) চেষ্টা করেন। বিষয়টি টের পেয়ে বাদশা গোলাপীর সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরে আসতে চান। এ সময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা অন্য আসামিরা বাদশাকে কোপাতে শুরু করেন। প্রাণ বাঁচাতে বাদশা দৌড় দিলে ঘটনাটি পেশাগত দায়িত্বে ভিডিও করেন সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন।
কমিশনারের ভাষ্য, ভিডিওটি দেখে ফেলেন আসামিরা। তাঁরা তুহিনকে ভিডিওটি মুছে ফেলতে বলেন। কিন্তু তিনি রাজি হননি। একপর্যায়ে তাঁরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যান। পুলিশ কমিশনার বলেন, ‘ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হত্যাকাণ্ডে জড়িত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের ধরা হয়। এর মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব, অন্য ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে জিএমপি। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে আমরা আটজনকে চিহ্নিত করেছি। অন্য একজন রয়েছেন, তাঁকেও দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করতে পারব।’
সংবাদ সম্মেলনে নাজমুল করিম খান বলেন, ‘পুলিশের একার পক্ষে অপরাধ দমন সম্ভব নয়, জনগণের সম্পৃক্ততা দরকার। সুরক্ষার দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। আমরা সাধারণত দুটি কাজ করি—প্রিভেনশন (অপরাধ প্রতিরোধ) ও ডিটেকশন (অপরাধ উদ্ঘাটন)। প্রিভেনশনটি আমরা করতে পারিনি। প্রিভেনশন সব সময় করা যায় না। বিশ্বের কোনো দেশেই ক্রাইম শূন্যে নামানো সম্ভব হয়নি। তাই শত চেষ্টার পরও অপরাধ হয়ে যেতে পারে। যে ঘটনাটি ঘটেছে, তার জন্য আমরা দুঃখপ্রকাশ করছি।’
পুলিশ কমিশনার বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলেই ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগপত্র দেওয়া হবে। দ্রুততম সময়ে মামলার বিচার সম্পন্ন করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। সাজার সংস্কৃতি নিশ্চিত করা গেলে অপরাধ দমন করা যাবে। আসামিরা যদি না–ও স্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণই অপরাধ প্রমাণ করবে।
পুলিশ কমিশনার নিহত তুহিনের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং সাংবাদিক কমিউনিটির কাছে যথার্থ নিরাপত্তা নিশ্চিত না করতে পারার দায় স্বীকার করেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি গাজীপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথাও তুলে ধরেন। তাঁর ভাষ্য, গত বছরের ৫ আগস্টের পর গাজীপুরে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মসংস্থান বন্ধ হলে অপরাধ বেড়ে যায়। ‘আগের রেজিম’ এই জেলায় শক্তিশালী, তারা গাজীপুরকে অস্থিতিশীল করছে, যা নজরদারিতে রাখতে গিয়ে অন্যান্য অপরাধে মনোযোগ কমছে। তবে মানুষের স্বস্তি ফেরাতে জিএমপি কাজ করছে।
র্যাবের পৃথক সংবাদ সম্মেলন
এদিকে আজ সকালে গাজীপুর মহানগরীর পোড়াবাড়ী র্যাব ক্যাম্পে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে র্যাব কোম্পানি কমান্ডার পুলিশ সুপার কে এম এ মামুন খান চিশতী দাবি করেন, গ্রেপ্তার ছিনতাইকারী মো. স্বাধীন আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার দায় স্বীকার করেছেন। আসাদুজ্জামান তুহিনকে টার্গেট করেই হত্যা করা হয়েছে। তা না হলে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা নিশ্চিত করতেন না।
কে এম এ মামুন খান চিশতী বলেন, চক্রের নারী সদস্য বাদশা নামের এক ব্যক্তিকে বিরক্ত করছিলেন, তাই বাদশা সেই নারীকে আঘাত করেন। এ ঘটনার পর চক্রের অন্য সদস্যরা বাদশাকে ছুরি নিয়ে দৌড়াতে থাকেন। বিষয়টি দেখে ভিডিও করছিলেন তুহিন। চক্রের সদস্যরা ভিডিও করা দেখে ফেলায় তাঁর ওপর হামলা করেন। গ্রেপ্তার মো. স্বাধীন পাবনার ফরিদপুর উপজেলার নূর মোহাম্মদের ছেলে। বর্তমানে নগপাড়া মোহাম্মদ আলীর ভাড়াটে।
গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে একটি মার্কেটের ভেতর প্রকাশ্যে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। আসাদুজ্জামান তুহিন (৩৮) দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া থানার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।