নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে একটি সোয়েটার কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মৌচাক এলাকায়
নারায়ণগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, আশ্বাসের পর স্থগিত

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি কারখানার শ্রমিকেরা। আজ দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বেলা পৌনে ২টা পর্যন্ত সদর উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়।

আজ সকালে মৌচাক এলাকায় অবস্থিত বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেন কোরেশ বাংলাদেশ লিমিটেড সোয়েটার কারখানার শ্রমিকেরা। বিজিএমইএ–ভুক্ত সোয়েটার ক্যাটাগরির ওই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩০০ শ্রমিক কর্মরত।

পুলিশ, শ্রমিক ও একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, একপর্যায়ে বেলা একটার দিকে কারখানাটির শ্রমিকেরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা-পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের আশ্বাসের পর বেলা পৌনে দুইটার দিকে শ্রমিকেরা মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আদমজীতে অবস্থিত শিল্প পুলিশ-৪–এর পরিদর্শক (গোয়েন্দা) মো. সেলিম বাদশা বলেন, গত নভেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। পরে পুলিশ গিয়ে দ্রুত বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে বেলা দুইটার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

অন্যদিকে নগরের টানবাজার এস এম মালেহ রোড এলাকায় অবস্থিত রাসেল গার্মেন্টস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে সকালে কারখানাটির সামনে অবস্থান নেন শ্রমিকেরা। তাঁরা সেখানে বিক্ষোভও করেছেন।

শ্রমিকদের ভাষ্য, প্রতিদিনের মতো আজ সকাল আটটার দিকে কারখানায় গিয়ে প্রধান ফটকে তালা ঝুলতে দেখেন। সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ সাঁটানো ছিল। বিষয়টি জানাজানি হলে শ্রমিকেরা কারখানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

বিক্ষোভের এক পর্যায়ে শ্রমিকেরা কারখানার সামনের আঞ্চলিক সড়কে অবস্থান নিলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবি, অশোভন আচরণের অভিযোগে কারখানার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) গোলাম মোস্তফার অপসারণ, শ্রম আইন অনুযায়ী ছুটি প্রদান, অনিয়মতান্ত্রিক শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধসহ ১৯ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে।

এ বিষয়ে সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুল হালিম প্রথম আলোকে বলেন, শ্রমিকেরা জিএমের অপসারণসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। তবে বিকেল পর্যন্ত সমাধান হয়নি।

