ভিপির ‘ব্যবস্থা নেব’ হুমকির পর অবশেষে সাংবাদিকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ রাকসুর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) নেতাদের বক্তব্য ও বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের সঙ্গে তৈরি হওয়া ‘ভুল–বোঝাবুঝির’ জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে রাকসু। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে রাকসুর কোনো নেতা সাংবাদিকদের উদ্দেশে অবমাননাকর বক্তব্য দিলে এর দায় ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বলে গণ্য হবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।
আজ বৃহস্পতিবার রাকসুর মিডিয়া ও প্রকাশনা বিভাগের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসের সাংবাদিকদের উদ্দেশে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলির মাধ্যমে রাকসুর সঙ্গে ক্যাম্পাসের সাংবাদিক সংগঠনগুলোর যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা নিরসনে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। রাকসুর কিছু নেতার বক্তব্যসহ নানা ইস্যুতে যে ভুল–বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে, তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না, বরং সংকট তৈরি করে।
যেসব ঘটনা ক্যাম্পাসের জন্য সংকট তৈরি করছে, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে রাকসু বলেছে, ‘রাকসুর কেউ এর পর থেকে সাংবাদিকদের উদ্দেশে অবমাননাকর কোনো বক্তব্য দিলে, সে দায় একান্তই তার ব্যক্তিগত বলে গণ্য হবে এবং এর দায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাকসু নেবে না।’
সাংবাদিকেরা সব সময় বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে ও দাবি আদায়ের ব্যাপারে কাঁধে কাঁধ রেখে তাদের সঙ্গে লড়াই করেছেন বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, সাংবাদিকদের সঙ্গে যেকোনো যৌক্তিকতা ও ইনসাফের ব্যাপারে তাদের কাজের ধারা অব্যাহত থাকবে। তবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আপস না করার ব্যাপারে সবাই একমত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছে রাকসু।
এর আগে গত ২৭ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ঢুকে তিন শিক্ষার্থীকে দফায় দফায় মারধরের ঘটনা নিয়ে সংবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন রাকসুর সহসভাপতি (ভিপি) মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। প্রকাশিত সংবাদে ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে আপত্তি তুলে তিনি বলেন, ‘আপনারা বলেছেন, আমরা হামলা করেছি। এটা কোন ধরনের কথা? তারা হামলা করেছে, আমরা প্রতিরোধ করেছি। আপনারা এই শব্দ বলতে এত কাঁপাকাঁপি করেন কেন? আর আপনারা এত মায়া কান্না দেখান কেন ছাত্রলীগের প্রতি?’
সাংবাদিকদের উদ্দেশে রাকসু ভিপি আরও বলেছিলেন, ‘এত মায়া কান্না করা যাবে না। আপনারা সাংবাদিকেরা যেসব শব্দ ব্যবহার করেন, এগুলোর বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব। আপনারা কালকে ছাত্রলীগকে ডিফেন্স করে (পক্ষ হয়ে) অনেকে নিউজ করেছেন। এই সাংবাদিক এখানেও অনেকে আছে। আমরা সেগুলো জড়ো করে করে এখানে ব্যবস্থা নেব।’
রাকসু ভিপির এমন বক্তব্যে দেশব্যাপী সমালোচনা তৈরি হয়। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসের তিনটি সাংবাদিক সংগঠন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (রাবিসাস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার্স ইউনিটি (রুরু) রাকসুর কার্যক্রম বয়কটের ঘোষণা দেয় এবং ভিপিকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানায়।