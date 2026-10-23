প্রশিক্ষণ শেষে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে ফিরছিলেন, বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল ৩ স্বেচ্ছাসেবীর

ফরিদপুরের মধুখালীতে বাসের ধাক্কায় এক নারীসহ অ্যাম্বুলেন্সের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তিনজন। হতাহত ব্যক্তিরা ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশের মাগুরা শাখার সদস্য বলে জানা গেছে।
আজ শুক্রবার বেলা সোয়া তিনটার দিকে মধুখালীর নওপাড়া ইউনিয়নের আড়কান্দী সেতুর কাছে ঢাকা–খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাতক্ষীরা থেকে ঢাকাগামী কিংফিশার পরিবহনের একটি বাস (ঢাকা মেট্রো ব–১২–৪৬৯৮) আড়কান্দী এলাকায় ফরিদপুর থেকে মাগুরাগামী একটি অ্যাম্বুলেন্সকে (হবিগঞ্জ–ছ–৭১–০০১০) চাপা দেয়। এতে তিনজন নিহত হন।
নিহত তিনজন হলেন মাগুরা সদর উপজেলার মালিগ্রাম এলাকার রাব্বি মোল্লা (২০), নূর মোহাম্মদ (২৯) ও ঐশী খাতুন (২৫)। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতরা হলেন মো. সাগর বিশ্বাস (২২), মো. জয় শেখ (২৩) ও রিয়া খাতুন (১৯)।
মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আল–আমিন সারোয়ার বলেন, দুর্ঘটনার পর ছয়জনকে এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে তিনজনকে মৃত অবস্থায় আনা হয়। গুরুতর আহত অন্য তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
আমাদের মাগুরা টিমের সদস্যরা আজ ফরিদপুর থেকে ফেরার পথে বাসস্ট্যান্ডে এসে তাৎক্ষণিক বাস না পেয়ে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে বাড়ি ফিরছিলেন। আসার সময় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।ইব্রাহিম খলিল, কমিউনিকেশন সেক্রেটারি, খুলনা বিভাগ, ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ
ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের কমিউনিকেশন সেক্রেটারি ইব্রাহিম খলিল বলেন, ‘আমাদের মাগুরা টিমের সদস্যরা আজ ফরিদপুর থেকে ফেরার পথে বাসস্ট্যান্ডে এসে তাৎক্ষণিক বাস না পেয়ে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে বাড়ি ফিরছিলেন। আসার সময় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।’
ফরিদপুরের স্বেচ্ছাসেবক তিহান আহমেদ বলেন, জাগো ফাউন্ডেশন পরিচালিত ‘সমতায় তারুণ্য’ প্রকল্পের সেমিনার ছিল আজ। ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট এলাকায় ব্যুরো বাংলাদেশের কার্যালয়ে সকাল ৯টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত এই সেমিনার হয়। তিনি বলেন, ‘সেখানে আমিও একজন অংশগ্রহণকারী ছিলাম। পরে জানতে পারি, মাগুরা থেকে অংশগ্রহণকারী দল বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।’
মধুখালী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের স্টেশন অফিসার মো. রাশেদুল আলম বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখি। আহত ব্যক্তিদের এলাকাবাসী উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন বলে জানতে পারি।’
করিমপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুস সালাম বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও অ্যাম্বুলেন্সটি জব্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।