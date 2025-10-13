রাকসু নির্বাচন : নবীনবরণ ঘিরে প্রার্থীদের প্রচারণা, এক প্রার্থী দিলেন শিউলি ফুল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান ঘিরে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রচার চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। আজ সোমবার সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন–সংলগ্ন এলাকায় নবীন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি প্রচার চালান তাঁরা।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রতিবছর আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়। এবারও সেই রীতি মেনে প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থীকে বরণ নিচ্ছে প্রশাসন। আজ সকাল ১০টায় শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। নবীন শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনামূলক আলোচনার পাশাপাশি নবীন শিক্ষার্থীদেরও বক্তব্য দেওয়ার কথা আছে। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্বও আছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষার্থীদের ফুল ও শিক্ষা উপকরণ দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এসব নবীন আসন্ন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি ভোট দিতে পারবেন।
এদিকে নবীনবরণ অনুষ্ঠানস্থলে প্রার্থীরা ঢুকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম। তিনি জানান, প্রার্থীরা অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে থেকে প্রচার চালাতে পারবেন।
নবীনবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র প্রার্থীরা সকাল থেকেই ভিড় করেন কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের সামনে। তাঁরা জানান, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে নতুন। তাঁদের সবার কাছে প্রার্থীরা পৌঁছাতে পারেননি। আজ তাঁদের একসঙ্গে পাওয়া গেছে। এই নির্বাচনে এসব শিক্ষার্থী বিশাল ভোটব্যাংক।
আজ সকালে নবীন শিক্ষার্থীদের শিউলি ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান রাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী ও অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী নোমান ইমতিয়াজ। তিনি সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনেও প্রার্থী হয়েছেন। ফুলের পাশাপাশি নিজের নির্বাচনী লিফলেটও বিলি করেন তিনি।
শিউলি ফুল হাতে পেয়ে মুগ্ধতার কথা জানান গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ইরিন জামান খান। তিনি বলেন, ‘অসাধারণ! ফুল হাতে পেয়ে ভালো লাগছে।’
এই প্রার্থীরা পাশে ছাত্রদল–সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের এজিএস প্রার্থী জাহিন বিশ্বাসও প্রচার চালাচ্ছিলেন। নোমান তাঁর হাতেও শিউলি ফুল তুলে দেন। ফুল পেয়ে উচ্ছ্বসিত জাহিন নোমানের উদ্দেশে বলেন, ‘প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের তাহলে এভাবে অ্যাটেনশন ক্রিয়েট (মনোযোগ আকর্ষণ) করা হচ্ছে।’ জাহিন আরও বলেন, তিনিও প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন।
শিউলি ফুল নিয়ে প্রচারণার বিষয়ে জানতে চাইলে নোমান বলেন, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়াম এলাকা দিয়ে তিনি হাঁটছিলেন। একসময় দেখেন, গাছের নিচে শিউলি ফুল পড়ে বিছিয়ে রয়েছে। পরে মনে হলো, শিউলি ফুল দিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করবেন।
এ সময় সেখানে মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ৫১ বছর বয়সী শাহরিয়ার মোর্শেদকেও দেখা যায়। তিনি নবীন শিক্ষার্থীদের কাছে নিজের প্রচারপত্র বিলি করছিলেন। তিনি জানান, শিক্ষার্থীরা তাঁর প্রতি আগ্রহী। তাঁর লেখাপড়ায় ফিরে আসার গল্প শুনতে চান সবাই।
এ ছাড়া সেখানে বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে আহসান হাবীব, মিডিয়া প্রচার সম্পাদক পদে ফাহির আমির, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদে ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের সামসাদ জাহান, স্বতন্ত্র সিনেট প্রার্থী রমজানুল মোবারককেও প্রচারপত্র বিলি করতে দেখা যায়।
আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উত্তর পাশের রাস্তায় প্রচারপত্র বিলি করছিলেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী নাঈম হোসেন। হেঁটে যাওয়া অনেক শিক্ষার্থী তাঁর কাছ থেকে আগ্রহী হয়ে প্রচারপত্র সংগ্রহ করেন। নাঈম বলেন, তিনি বেশ ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন।
বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী নিশা আক্তার বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বর ও কলা অনুষদের ভবনগুলোর সামনে আজ সকাল থেকে প্রচার চালাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটের আমচত্বরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাউলের সাজে সমর্থকদের নিয়ে গানের আসর বসিয়েছেন শাহরিয়ার আলম। তিনি ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের সহসাংস্কৃতিকবিষয়ক সম্পাদক পদে প্রার্থী। তিনি গাইছিলেন, ‘মিলন হবে কত দিনে...।’