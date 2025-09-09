আদালত ভবনের দোতলা থেকে হাতকড়াসহ লাফ দিলেন আসামি

নোয়াখালীতে আদালত ভবনের দোতলা থেকে হাতকড়াসহ লাফ দিয়ে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার এক আসামি পালানোর চেষ্টা করেছেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় পুলিশ তাঁকে আটক করে। আজ মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
ওই আসামির নাম শাহাদাত হোসেন (৩০)। তিনি চাটখিলের বদলকোট ইউনিয়নের মেঘা গ্রামের বাবুল হোসেনের ছেলে। ২০২২ সালে একটি শিশুকে হত্যা ও ধর্ষণের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে নোয়াখালী জেলা কারাগারে রয়েছেন তিনি।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মামলার ধার্য তারিখ থাকায় আজ সকালে কারাগার থেকে নোয়াখালী নারীও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এ আনা হয় শাহাদাতকে। হাজিরা শেষে তাঁকে আসামিদের হাজতখানায় নিয়ে যাচ্ছিলেন পুলিশ সদস্যরা। এ সময় হঠাৎ ভবনের দোতলা থেকে হাতকড়াসহ লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন শাহাদাত। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় ধাওয়া দিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
আদালতের পুলিশ পরিদর্শক শহীদুল ইসলাম বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, লাফ দিলেও নিচে মাটিতে পড়ার কারণে আসামি শাহাদাত হোসেন তেমন আঘাত পাননি। তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে কোনো মামলা হবে কি না, সেটি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে নির্ধারণ করা হবে।