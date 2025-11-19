গাজীপুরে কয়েল কারখানায় আগুন

গাজীপুর সদর উপজেলার শিরিরচালা এলাকার একটি কয়েল কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার বেলা পৌনে একটার দিকে ‘ফিনিশ’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৭টি ইউনিটের কাজ করছে। বেলা আড়াইটার দিকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা পৌনে একটার দিকে শিরিরচালা এলাকায় ফিনিশ নামের ওই কয়েল উৎপাদন কারখানার গোডাউনে আগুন লাগে। মুহূর্তেই আগুন কারখানার অন্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে পুরো এলাকা কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে প্রথমে ফায়ার সার্ভিসে দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় সেখানে ফায়ার সার্ভিসের আরও পাঁচটি ইউনিট যুক্ত হয়।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মোহাম্মদ মামুন বলেন, ইতিমধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে বেশ কয়েকটি ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে।