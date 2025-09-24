স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাসচাপায় শিশুশিক্ষার্থী নিহত, বাসে আগুন

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় বাসের ধাক্কায় এক মাদ্রাসাছাত্রী নিহত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার রান্ধুনীবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের বেতকা-সিরাজদিখান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর বাসটিতে আগুন দেয় উত্তেজিত জনতা।
নিহত আরবী (৬) বেতকা ইউনিয়নের রান্ধুনীবাড়ি এলাকার আলমগীরের মেয়ে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার নূরানী শাখার ছাত্রী ছিল।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মাদ্রাসা ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল আরবী। এ সময় একটি বাস টঙ্গিবাড়ীর দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরবীকে চাপা দেয়। এতে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ থেঁতলে যায়। ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে শিশুটির মৃত্যু হয়।
এ ঘটনার পরপর বাসের চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে যান। একপর্যায়ে উত্তেজিত লোকজন যাত্রীদের নামিয়ে বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। পরে ঘণ্টাখানেক ধরে সিরাজদিখান-বেতকা সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।
প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় বাসটির আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানান মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।
টঙ্গিবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, স্বজনেরা শিশুটির লাশ বাড়ি নিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।