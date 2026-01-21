জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠন করবে: আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের আশাবাদ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতীয়ভাবে খুবই চ্যালেঞ্জিং বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। এ নির্বাচনে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১০–দলীয় জোট সরকার গঠন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।
আজ বুধবার বিকেলে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের ধর্মপুর এলাকায় একটি হোটেলের হলরুমে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ মন্তব্য করেন। চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা ও উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং পৌর কাউন্সিলরদের সঙ্গে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী।
আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘১০–দলীয় জোটে দেশের একমাত্র জীবিত বীর বিক্রম মুক্তিযোদ্ধা এবং ছাত্র প্রতিনিধিরা আছেন। আমার বিশ্বাস, জনগণের ভোটে আগামী দিনে ১০–দলীয় জোট সরকার গঠন করবে।’ তিনি বলেন, ‘আমি চাই প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধ হোক। আমি নির্বাচিত হলে দলীয়ভাবে কাউকে বিবেচনা করব না। সবাইকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করব।’
জামায়াতের প্রার্থী আরও বলেন, ‘আমাদের আগামী নির্বাচনকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে। আগামীর বাংলাদেশকে সব শ্রেণির মানুষের অধিকার রক্ষার বাংলাদেশ হিসেবে মনে করতে হবে। আগামী নির্বাচন আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি সুখী–সমৃদ্ধিশালী সমাজ উপহার দেওয়ার জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করতে হবে।’
আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর আমরা ভারতীয় দাসত্ব থেকে ৫ আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছি। এর আগে আমরা স্বাধীন ছিলাম না। আমাদের একটা ভূখণ্ড ছিল। কিন্তু যারাই সরকারে ছিল, তারা ভারতের সঙ্গে বশ্যতা স্বীকার করে এই দেশকে পরিচালনা করেছিল।’ তিনি বলেন, ‘আমাদের যুবকেরা জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে ভারতীয় আধিপত্যবাদ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করেছে। আমরা দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এখন সময় এসেছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার। ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে ক্ষমতায় থাকাকালীন আমি কোনো ধরনের দুর্নীতি করিনি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার আমাকে মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু আমি নিজেকে দুর্নীতিতে জড়াইনি বলে পরে দুর্নীতিমুক্ত হিসেবে সার্টিফিকেট দিতেও বাধ্য হয়েছে।’
চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াতের আমির মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি বেলাল হোসাইনের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির মুহাম্মদ শাহজাহান, সাবেক আমির আবদুস সাত্তার, উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমির সাহাব উদ্দিন, পৌর আমির মাওলানা মু. ইব্রাহিম। এ ছাড়া জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।