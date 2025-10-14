নির্বাচন সুষ্ঠু করতে ব্যর্থ হলে সবার জন্য শনির দশা অপেক্ষা করছে: নুরুল হক

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক বলেছেন, ‘সামনে জাতীয় নির্বাচন। ইতিমধ্যে অনেক রাজনৈতিক দল গণসংযোগে নেমে পড়েছে। মানুষ উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দল সরকারের সমালোচনা না করে সরকারকে নাস্তানাবুদ করে দুর্বল করতে চাইছে। স্থান, কাল ও পরিবেশ দেখে কথা বলা উচিত। এসব কারণে নির্বাচনের আকাশে আমি কালো মেঘের ঘনঘটা দেখতি পাচ্ছি। রাজনৈতিক দলগুলো আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু করতে ব্যর্থ হলে সবার জন্য শনির দশা অপেক্ষা করছে।’
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পটুয়াখালী শহরের বড় চৌরাস্তার প্রধান সড়কে আয়োজিত এক পথসভায় নুরুল হক এ কথাগুলো বলেন। পরে তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকা দশমিনা-গলাচিপার উদ্দেশে রওনা দেন।
নুরুল হক বলেন, ‘আমার ওপর সংগঠিত হামলাটা ছিল একটি টেস্ট কেস। একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের জন্য আমার ওপর হামলা চালিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তারা দেখতে চেয়েছে, বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলো এক আছে কি না। যখন দেখেছে আমরা সবাই এক আছি, তখন সেই ক্ষমতালোভী দলটি পিছু হটে।’
ডাকসুর সাবেক ভিপি আরও বলেন, ‘এই সরকারকে বিএনপি বলছে তাদের সরকার। জামায়াত বলছে তাদের সরকার। এনসিপি বলছে তাদের সরকার। আমরা সবাই বলছি আমাদের সরকার। কারণ, ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের পতন ঘটিয়ে অনেক আশা নিয়ে এই সরকারকে বসিয়েছি। কিন্তু এই সরকারকে আমরা সবাই যে পরামর্শগুলো দিই, সেই পরামর্শ এককভাবে হয়তো আমলে নেয় না। যার কারণে শুরুর দিকে এই সরকারের যে আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা ছিল, এখন অনেকটাই কমে গেছে। এটা হয়েছে সরকারের কিছু বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও বিতর্কিত কিছু উপদেষ্টার কারণে।’
নুরুল হক বলেন, ‘কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় বিএনপির এক জ্যেষ্ঠ নেতা বলেছেন, এই সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছেন। বিএনপির সেই নেতা উপদেষ্টাদের সংখ্যা উল্লেখ করে পদ থেকে তাঁদের সরানোর দাবি করেন। এ ছাড়া জামায়াতের এক নায়েবে আমির একইভাবে অভিযোগ করেছিলেন, কয়েকজন উপদেষ্টা একটি দলের হয়ে কাজ করছেন। এমনকি আগামী নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনে ছক তৈরি করে তাঁদের লোকজন সেট করছে। এই কথাগুলো আমি আগেও বলেছি। কিন্তু সরকার আমলে নেয়নি। যে কারণে সরকার নিরপেক্ষতা হারানোর পাশাপাশি বিপদগ্রস্ত হচ্ছে।’
পথসভায় অন্যান্যের মধ্যে গণ অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চতর পরিষদের সদস্য শহিদুল ইসলাম ও রবিউল হাসান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, পটুয়াখালী জেলার আহ্বায়ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সদস্যসচিব মো. শাহ আলম সিকদার প্রমুখ বক্তব্য দেন।