পাবনায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা–মেয়ে নিহত

প্রতিনিধিপাবনা

পাবনার সুজানগরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলে থাকা বাবা ও মেয়ে নিহত হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের ২৪ মাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আরও দুই শিশু আহত হয়। শিশু দুটিকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন পাবনার বেড়া উপজেলার নগরবাড়ি এলাকার মো. জব্দুল শেখ (৩৫) ও তাঁর মেয়ে জুবাইয়া খাতুন (৮)। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে জব্দুল শেখের ছেলে মমিন শেখ (৫) ও ভাতিজা সিয়াম শেখ (৬)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেল পাঁচটার দিকে জব্দুল শেখ তিন শিশুকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের ২৪ মাইল এলাকায় একটি পাটবোঝাই ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলটি মহাসড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই বাবা–মেয়ের মৃত্যু হয়। আহত হয় অপর দুই শিশু। পরে স্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মাধপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে ট্রাকের চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন। আহত দুই শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিহত দুজনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা বা অভিযোগ পাওয়া যায়নি। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

