ঘরের আসবাব , কাপড়চোপড় এলোমেলো করে রেখে যায় চোর
জেলা

কুষ্টিয়ায় মণ্ডপ থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন দরজা ভাঙা, টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদককুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় এক বহুতল ভবনের দুটি ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার নবমীর রাতে পরিবার নিয়ে পূজামণ্ডপে ঘুরতে গিয়ে বাড়ি ফেরার পর ফ্ল্যাটে চুরির বিষয়টি টের পান ভুক্তভোগীরা। চোরেরা ফ্ল্যাট থেকে টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি লোহার শাবল ও সেলাই রেঞ্চ জব্দ করেছে।

ভুক্তভোগী আইনজীবী প্রবীর স্যানাল বলেন, ‘রাত ৯টার দিকে সহধর্মিণীকে নিয়ে পূজা মণ্ডপে ঘুরতে বের হয়েছিলাম। ঘরের দরজার ছিটকিনিতে তালা আটকানো ছিল। রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাসায় ফিরে দেখি দরজার তালা ভাঙা। ঘরে ঢুকে দেখি আসবাব এলোমেলো, আলমারির তালা খোলা। মেঝেতে কাপড় ছড়ানো। খোঁজ করে দেখি আলমারিতে রাখা ১ লাখ টাকা ও প্রায় ৬ ভরি সোনার গয়না নেই।’

প্রবীর স্যানাল আরও বলেন, ‘একই ভবনে বাড়ির মালিক ও অন্যান্য ভাড়াটে থাকেন। চুরির বিষয়টি কেউ টের পাননি। স্থানীয় কোনো চক্র আমাদের গতিবিধি অনুসরণ করে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশ ও র‍্যাব ঘটনাস্থলে তদন্ত করেছে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।’

অন্য ভুক্তভোগী মৃত্যুরঞ্জন সরকার বলেন, ‘গত সপ্তাহে আমি এই বাসা ভাড়া নিয়েছি। এখানকার কাউকে চিনিও না। নাটোরে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। ছেলে কুষ্টিয়া পলিটেকনিকে পড়াশোনার সুবাদে এখানে বাসা নিয়েছি। সেদিন স্ত্রী-ছেলেকে নিয়ে পূজামণ্ডপে গিয়েছিলাম। এ সময় বাড়িওয়ালা ফোন করে জানায় বাসায় চুরি হয়েছে। ফিরে এসে দেখি দরজার ছিটকিনি ভাঙা, আসবাব এলোমেলো। চোর ওয়ার্ডরোবে রাখা নগদ ৩৫ হাজার টাকা ও এক ভরি সোনার গয়না নিয়ে গেছে।’

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন বলেন, রাতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। চুরির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত চলছে।

