ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের দাবি, আমরণ অনশনে এক শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদকটাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (মাভাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (মাকসু) প্রতিষ্ঠার দাবিতে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন এক শিক্ষার্থী। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে আক্তারুজ্জামান সাজু নামের এক শিক্ষার্থী এই অমরণ অনশন শুরু করেন।

আক্তারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ তত্ত্ব ও পুলিশবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাঁর দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কিছু শিক্ষার্থী প্রতীকী অনশনে অংশ নিচ্ছেন। সন্ধ্যা ছয়টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অনশন চলছিল।

আক্তারুজ্জামানের সঙ্গে সংহতি জানানো শিক্ষার্থীরা জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৯ দফা দাবির অন্যতম হলো দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা। সেই লক্ষ্যেই তারা ২১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে দাবিপত্র দেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও রিজেন্ট বোর্ড থেকে কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। পরবর্তী সময় গত ২ আগস্ট পুনরায় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে ১০ আগস্টের মধ্যে রিজেন্ট বোর্ডে প্রস্তাবটি পাস করানোর আহ্বান জানানো হয়। তবে সেই সময়ও পেরিয়ে গেছে, দাবিটি বাস্তবায়িত হয়নি।

আমরণ অনশনে থাকা শিক্ষার্থী আক্তারুজ্জামান বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর আমরণ অনশন অব্যাহত থাকবে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মো. ইমাম হোসেন বলেন, ‘বিষয়টি আমি অবহিত হয়েছি। শিক্ষার্থীদের একটি আবেদনের বিষয়ে প্রশাসন আলোচনা করেছে এবং আবেদনটি আমলে নিয়ে একটা সভাও করেছে। শিক্ষার্থীদের আবেদনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনমাফিক কী করা যেতে পারে বা সেটার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বলে আমি শুনেছি।’

প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে টাঙ্গাইলের সন্তোষে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। পরে ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়।

