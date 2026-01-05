ছালেক চৌধুরী
নওগাঁয় স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপি নেতা ছালেক চৌধুরীকে দল থেকে বহিষ্কার

প্রতিনিধিনওগাঁ

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করায় নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ছালেক চৌধুরীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে ছালেক চৌধুরী নওগাঁ-১ (নিয়ামতপুর, পোরশা ও সাপাহার) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন। যাচাই-বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নওগাঁর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম গতকাল তাঁর মনোনয়নপত্রটি বৈধ বলে ঘোষণা করেন। এ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান।

ছালেক চৌধুরী বরাবর ওই বহিষ্কারাদেশে বলা হয়, ‘দলীয় নীতি ও সংগঠনপরিপন্থী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সকল পর্যায়ের দলীয় পদ থেকে নির্দেশক্রমে বহিষ্কার করা হলো।’

ছালেক চৌধুরীকে বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করে নওগাঁ জেলা বিএনপির সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘ছালেক চৌধুরীকে দলের প্রাথমিক সদস্য থেকে শুরু করে সকল প্রকার পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ থেকে তিনি বিএনপির কেউ নন। তাঁর পক্ষে দলের যেসব নেতা-কর্মী কাজ করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

দল থেকে বহিষ্কারের বিষয়ে জানতে চাইলে গতকাল রাত ৯টার দিকে ছালেক চৌধুরী মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘বহিষ্কারের বিষয়ে এখনো কোনো চিঠি পাইনি। চিঠি পাওয়ার পর মন্তব্য করব।’

এ সম্পর্কে বিএনপির প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘ছালেক চৌধুরী এক-এগারোর সরকারের সময় সংস্কারপন্থী হিসেবে বিতর্কিত ভূমিকা রেখেছিলেন। এ ছাড়া বিগত আওয়ামী লীগের শাসনামলে তিনি কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে মাঠে ছিলেন না। তিনি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। দল আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে। দলের নেতা-কর্মী সবার উচিত আমার পক্ষে কাজ করা। আশা করি, নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে আমি সেই সহযোগিতা পাব।’

