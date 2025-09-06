মাগুরায় থানায় এসে প্রথম স্ত্রী বলেন—স্বামী, তাঁর তৃতীয় স্ত্রী ও সন্তানের ঘরে আগুন দিয়েছেন

মাগুরার শ্রীমন্তপুর গ্রামে প্রথম স্ত্রীর লাগানো আগুনে স্বামী, তাঁর তৃতীয় স্ত্রী ও ১০ মাস বয়সী শিশুসন্তান দগ্ধ হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে সদর উপজেলার হাজিপুর ইউনিয়নের শ্রীমন্তপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
দগ্ধ ব্যক্তির নাম বাহারুল ইসলাম (৫০)। আহত হয়েছেন তাঁর তৃতীয় স্ত্রী লাভলী খাতুন (৩০) ও শিশু রোহান। তিনজনকেই মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করার পর অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় বাহারুলের প্রথম স্ত্রী সুমি খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ।
পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বাহারুল তিনটি বিয়ে করেছেন। দ্বিতীয় স্ত্রী সংসার ছেড়ে চলে গেছেন। প্রথম স্ত্রী সুমি খাতুন গ্রামে থাকতেন। চার দিন আগে তৃতীয় স্ত্রী লাভলী ও তাঁদের সন্তানকে নিয়ে একই বাড়িতে ওঠেন বাহারুল। এর পর থেকেই প্রথম স্ত্রী ক্ষুব্ধ ছিলেন। প্রথম স্ত্রী তাঁর স্বামীকে বলে আসছিলেন, তিনি যেন ওই স্ত্রীকে নিয়ে অন্য কোথাও বাসা নেন।
হাজিপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আনসারুল ইসলাম বলেন, সুমি খাতুন নামে ওই নারী গতকাল রাত একটার দিকে নিজেই পুলিশ ক্যাম্পে এসে জানান, তিনি স্বামী, তাঁর তৃতীয় স্ত্রী ও সন্তানের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। তিনি দোকান থেকে আনা পেট্রল দরজার নিচ দিয়ে ঢেলে আগুন লাগান।
হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা মামুনুর রশীদ বলেন, রাতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দগ্ধ তিনজনের অবস্থায় গুরুতর। বিশেষ করে পুরুষের অবস্থা বেশি খারাপ। তাঁদের তিনজনকেই ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।