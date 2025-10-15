জেলা

পঞ্চগড়ে নিখোঁজের পরদিন পুকুরে ভাসছিল গৃহবধূর লাশ

প্রতিনিধিপঞ্চগড়
পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলায় স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হওয়ার পরদিন একটি পুকুর থেকে মেরিনা আক্তার (২৭) নামে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ওই গৃহবধূর বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নের কিসমত রসেয়া এলাকার রসেয়া গোরস্তান–সংলগ্ন দলুয়া পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

মারা যাওয়া মেরিনা আক্তার রাধানগর ইউনিয়নের রেলঘুমটি-মালিগাঁও এলাকার দিনমজুর খাদেমুল ইসলামের (নেন্দ) স্ত্রী। এই দম্পতির সাত বছর ও তিন বছর বয়সী দুটি মেয়ে আছে।

মারা যাওয়া গৃহবধূর পরিবার ও স্থানীয় লোকজনের বরাত দিয়ে রাধানগর ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সুশীল চন্দ্র বর্মণ বলেন, প্রায় আট বছর আগে খাদেমুল ইসলামের সঙ্গে মেরিনা আক্তারের বিয়ে হয়েছিল। তাঁরা দুজনেই দিনমজুরের কাজ করেন। ওই দম্পতির মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। এ নিয়ে একাধিকবার সালিস হয়েছিল। গত সোমবার বিকেলেও স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয়। এর কিছুক্ষণ পর মেরিনা অন্যের বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করার টাকা আনার কথা বলে বেরিয়ে যান। এরপর আর বাড়িতে ফেরেননি। রাতে স্বামীসহ পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পাননি।

ইউপি সদস্য সুশীল চন্দ্র বর্মণ আরও বলেন, গতকাল সন্ধ্যার দিকে রসেয়া গোরস্তান–সংলগ্ন দলুয়া পুকুরে এক নারীর লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। পরে তাঁরা বিষয়টি আটোয়ারী থানা-পুলিশকে জানান। এরই মধ্যে পরিবারের লোকজন সেখানে গিয়ে লাশটি মেরিনার বলে শনাক্ত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ওই গৃহবধূ সাঁতার জানতেন না বলে তিনি শুনেছেন।

আটোয়ারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম সরকার বলেন, আজ বুধবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা করা হয়েছে।

