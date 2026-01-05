এবি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সদস্যসচিব ও রংপুর বিভাগীয় যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আবদুল লতিফ মাস্টার বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ সোমবার সকালে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার চাপারহাট এলাকায়
এবি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সদস্যসচিব ও রংপুর বিভাগীয় যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আবদুল লতিফ মাস্টার বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ সোমবার সকালে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার চাপারহাট এলাকায়
জেলা

এবি পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন জামায়াত থেকে বহিষ্কৃত নেতা

প্রতিনিধিলালমনিরহাট

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সদস্যসচিব ও রংপুর বিভাগীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আবদুল লতিফ মাস্টার বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ সোমবার সকালে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার চাপারহাট এলাকায় লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী-কালীগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী রোকন উদ্দিনের বাড়িতে তাঁর হাত থেকে একগুচ্ছ ধানের শিষ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন আবদুল লতিফ।

লালমনিরহাট-৩ (সদর) আসনে এবি পার্টির প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক ফিরোজ কবীর বলেন, ‘আবদুল লতিফ মাস্টার বেশ কিছুদিন থেকে সংগঠনে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি বিএনপিতে যোগদান করেন বলে জানতে পেরেছি।’

আবদুল লতিফ কালীগঞ্জ উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ছিলেন। ২০১৯ সালে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজের জন্য তাঁকে সংগঠন ও পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর আগে ২০১৪ সালে জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

লালমনিরহাট জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও লালমনিরহাট-২ আসনের দলীয় প্রার্থী ফিরোজ হায়দার বলেন, ২০১৯ সালে সংগঠন পরিপন্থী কাজের জন্য আবদুল লতিফকে কালীগঞ্জ উপজেলা আমিরের পদসহ সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর তিনি এবি পার্টিতে যোগদান করেন।

লালমনিরহাট-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী রোকন উদ্দিন বলেন, আবদুল লতিফ মাস্টার এবি পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিতে ও ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আজ সকালে তিনি বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।

আবদুল লতিফ মাস্টার বলেন, ‘দেশের মানুষ, এলাকার উন্নয়ন ও মুক্তির জন্য বিএনপিতে যোগ দিয়েছি। রোকন উদ্দিনের পক্ষে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কাজ করব।’

