শরীয়তপুরে জাতীয় যুবশক্তির কমিটি ঘোষণার ২০ মিনিট পরই সদস্যসচিবের পদত্যাগ

জাতীয় যুবশক্তির শরীয়তপুর জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে সংগঠনটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ৪১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির একটি তালিকা পোস্ট করা হয়। এরপরই ওই কমিটির সদস্যসচিব আমিন মোহাম্মদ (জিতু) পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন।
জাতীয় নাগরিক কমিটির (এনসিপি) ও জাতীয় যুবশক্তির নেতারা জানান, গতকাল শরীয়তপুরের কয়েকজন নেতা জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। এরপর রাতে ৪১ সদস্যের শরীয়তপুরের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। তাতে কাওসার মৃধাকে আহ্বায়ক ও আমিন মোহাম্মদকে সদস্যসচিব করা হয়।
ওই কমিটি ঘোষণার ২০ মিনিট পর রাত ৯টা ২০ মিনিটে সদস্যসচিবের পদ থেকে আমিন মোহাম্মদ পদত্যাগ করেন। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তাঁর ফেসবুক পেজে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
জানতে চাইলে আমিন মোহাম্মদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন নিয়ে সামাজিক আন্দোলন করছি। এই মুহূর্তে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই না। তাই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গতকাল রাতে ফেসবুকে ঘোষণা দিয়েছি। আজ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের কাছে লিখিত পৌঁছে দেব।’
জাতীয় যুবশক্তির শরীয়তপুর জেলা কমিটির আহ্বায়ক কাওসার মৃধা প্রথম আলোকে বলেন, ‘গতকাল শরীয়তপুরের বেশ কয়েকজন নেতাকে নিয়ে যুবশক্তির কেন্দ্রীয় নেতারা বসেছিলেন। আমাদের নানা ধরনের প্রশ্ন করেছেন। তাঁরা আমাদের সম্পর্কে বুঝেছেন। ওই সভাগুলোতে আমাদের সঙ্গে আমিন মোহাম্মদ জিতুও ছিলেন। তাঁকে কমিটিতে রাখা হবে, এমন ইঙ্গিতও পেয়েছেন। এরপর রাতে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর কিছুক্ষণ পরই দেখলাম, আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা বলতে পারছি না।’