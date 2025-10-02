অভিযুক্ত সুদ কারবারি নাছিমা বেগম
চাঁদপুরে গৃহবধূ দগ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর সুদের কারবারির ঘরে আগুন দিল জনতা

প্রতিনিধিচাঁদপুর

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে আগুনে দগ্ধ গৃহবধূ শাহনাজ বেগম (৩৫) মারা যাওয়ার পর বিক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্ত সুদের কারবারি এক নারীর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যার পর উপজেলার পাইকপাড়া উত্তর ইউনিয়নের উপাদিক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

গত শুক্রবার রাতে প্রতিবেশী নাছিমা বেগম (৪২) ও তাঁর লোকজন সুদের টাকার জন্য কেরোসিন ঢেলে শাহনাজ বেগমের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন বলে অভিযোগ। এ ঘটনায় করা মামলায় নাছিমাকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাঁচ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে গতকাল বিকেলে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে মারা যান শাহনাজ বেগম। এ খবর এলাকায় পৌঁছালে বিক্ষুব্ধ জনতা সন্ধ্যার পর নাছিমা বেগমের বাড়িতে হামলা চালায়। তারা লুটপাটের পর বসতঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ফরিদগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের কমান্ডার কামরুল ইসলাম বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তেজিত জনতার কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়।

এ ঘটনার পর সেনাবাহিনী ও ফরিদগঞ্জ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ্ আলম বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

