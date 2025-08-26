চট্টগ্রাম আদালত ভবন
জেলা

চট্টগ্রাম

দোকানিকে খুনের মামলায় দুজনের মৃত্যুদণ্ড, একজনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরে চার বছর আগে এক দোকানিকে খুনের মামলায় দুজনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। তাঁরা হলেন তানভীর মোহাম্মদ সজীব ও মো. হৃদয়। একই আদেশে মো. আহসান নামের এক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আজ মঙ্গলবার তৃতীয় অতিরিক্ত চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ নিশাদুজ্জামান এই রায় দেন।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী ওমর ফারুক মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, রায় ঘোষণার সময় তিন আসামি হাজির ছিলেন। পরে আদালতের নির্দেশে তাঁদের কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আদালত সূত্র জানায়, নগরের ইপিজেড থানার নিউমুরিং শাহেনশাহ টাওয়ারের পাশে ত্রিপল ঘেরা দিয়ে একটি কাপড়ের দোকান করতেন মাহফুজুর রহমান (২৪)। মালামালের নিরাপত্তার জন্য রাতে দোকানেই থাকতেন তিনি। পূর্ববিরোধের জেরে পরিকল্পিতভাবে ২০২০ সালের ১ মে রাতে হাত-পা বেঁধে শ্বাস রোধ করে তাঁকে খুন করা হয়। পরে তাঁর লাশ পার্শ্ববর্তী সিঁড়ির রেলিংয়ের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রচার করা হয় এটি আত্মহত্যা। এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির বাবা আবদুর রহমান বাদী হয়ে ইপিজেড থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ তিন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয়। ২০২২ সালের ২৫ জানুয়ারি আদালত তিন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে এই মামলার বিচার শুরু করেন। ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষে আদালত এই রায় দেন।

