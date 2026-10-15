চুরির চেষ্টার অভিযোগে হাত বেঁধে মারধর, পরদিন সেতুর নিচ থেকে তরুণের লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়ায় চুরির চেষ্টার অভিযোগে মো. ইমন (২১) নামের এক তরুণকে আটক করে মারধর করা হয়। এতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে তাঁকে মারধর করা হয়। পরে গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে বাকলিয়ার কল্পলোক আবাসিক এলাকার ২ নম্বর সড়কের ৫ নম্বর ব্রিজের নিচ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আব্দুর রহমান জিসান (২১), ইয়াছিন আরাফাত (২৩), মো. হাসান (৩৩) ও মো. মিজানুর রহমান (২৭)। তাঁরা বাকলিয়ার বাসিন্দা। বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনূর আলম প্রথম আলোকে বলেন, একটি পান-সিগারেটের দোকানে চুরির চেষ্টার অভিযোগে ইমনকে আটকে মারধর করা হয়। এতে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, গভীর রাতে কয়েকজন ইমনের হাত পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের দুজনের পরনে নিরাপত্তাকর্মীর পোশাক এবং হাতে লাঠি দেখা যায়। দূর থেকে তোলা আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি মাটিতে ফেলে ইমনকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছেন। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আরও পাঁচজন।
ওসি জানান, নিহত ইমনও বাকলিয়ার বাসিন্দা। ঘটনার পর তাঁর ফুফু রেহানা বেগম পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও পাঁচজনকে আসামি করে বাকলিয়া থানায় মামলা করেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ইমনের মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।