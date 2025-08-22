চট্টগ্রামে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি, সড়কে ভোগান্তি

মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে চট্টগ্রামে আজ শুক্রবার ভোর থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। সারা দিনই মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম কার্যালয় এ তথ্য জানিয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর চট্টগ্রাম কার্যালয়ের সহকারী আবহাওয়াবিদ বিশ্বজিৎ চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত ৭৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সঞ্চালনশীল মেঘমালা তৈরি হয়েছে। এ জন্য সারা দিনই থেমে থেমে বৃষ্টি হতে পারে। এ সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। সাগর থাকবে উত্তাল।
বিশ্বজিৎ চৌধুরী বলেন, সাগর উত্তাল থাকায় চট্টগ্রামসহ সব সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত আজও বলবৎ থাকবে। মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাকে উপকূলের কাছাকাছি থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
এদিকে বৃষ্টিতে নগরের ভাঙা সড়কগুলো আরও বেহাল হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন মানুষ। নগরের সদরঘাট স্ট্র্যান্ড রোডের বাসিন্দা আবু সাহেদ মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, কয়েক মাস ধরে সড়কটি বেহাল। সড়কে বড় বড় গর্ত। বৃষ্টির কারণে গর্তে পানি জমে গেছে। এ জন্য চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।
শুধু সদরঘাটের এ সড়ক নয়, চট্টগ্রাম নগরের অন্তত ৩০ থেকে ৩৫টি সড়ক এখন বেহাল। এর মধ্যে নগরের প্রধান সড়ক যেমন রয়েছে, তেমনি অলিগলির সড়কও রয়েছে। বেহাল সড়কের মধ্যে রয়েছে নগরের হাটহাজারী সড়ক, ফকির মোহাম্মদ সড়ক, কবির আহমদ সওদাগর সড়ক, আকমল আলী সড়ক, প্রাণহরি দাস সড়ক, হালিশহর আবাসিক এলাকার একাধিক সড়ক, শুলকবহরের আবদুল হামিদ সড়ক, নূর আহমদ সড়ক, জুবিলী সড়ক, আমবাগান সড়ক, শহীদ সাইফুদ্দিন খালেদ সড়ক, সিডিএ অ্যাভিনিউ ও কে বি আমান আলী সড়ক।