সাংবাদিক আসাদুজ্জামান হত্যা মামলায় এক আসামির দায় স্বীকার, সাতজন কারাগারে

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যায় রিমান্ডে থাকা সাত আসামির মধ্যে একজন নিজের দোষ স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জবানবন্দি গ্রহণ শেষে তাঁকেসহ সাত আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক।
জবানবন্দি দেওয়া এই আসামি হলেন মো. শাহজালাল (৩২)। তিনি কুমিল্লার হোমনা থানার অনন্তপুর গ্রামের হানিফ ভূঁইয়ার ছেলে।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় পুলিশ ও র্যাব সদস্যরা অভিযান চালিয়ে আটজনকে গ্রেপ্তার করেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে আগেই কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্য সাতজনকে আদালত দুই দিনের রিমান্ডে পাঠান। রিমান্ড শেষে আজ দুপুরে তাঁদের গাজীপুর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত–৩–এর বিচারক ওমর হায়দারের আদালতে তোলা হয়। এ সময় আসামি শাহজালাল হত্যার সঙ্গে জড়িত ও নিজের দায় স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। পরে আদালত অন্য আসামিদেরও কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পরিদর্শক আহসান উল্লাহ চৌধুরী বলেন, সাত আসামির মধ্যে শাহজালাল হত্যাকাণ্ডের দোষ স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। পরে আদালত তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিলে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গাজীপুরের বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন খান বলেন, আসামি শাহজালাল আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে কী বলেছেন, সেটি এখনো জানতে পারেননি। তবে আদালতের নথিপত্র এলে পরে তা জানা সম্ভব হবে।
আসাদুজ্জামান তুহিন (৩৮) দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুর প্রতিনিধি ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের ভিডিও করার সময় চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ শনাক্ত করে এ পর্যন্ত আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।