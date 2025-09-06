রাঙামাটিতে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষ, আহত ৪

রাঙামাটির কাউখালীতে বাস ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে চারজন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল আটটার দিকে উপজেলার বেতবুনিয়ার গোদারপাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিরা মাইক্রোবাসটির চালক ও যাত্রী। তাঁরা রাঙামাটি থেকে মাইক্রোবাসটিতে করে চট্টগ্রাম নগরে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজিত জশনে জুলুসে অংশ নিতে যাচ্ছিলেন।
আহত ব্যক্তিরা হলেন মো. ইসমাইল, মো. লিটন, মো. আরাভ ও মো. সেলিম। তাঁদের মধ্যে সেলিম মাইক্রোবাসটির চালক। তাঁদের চট্টগ্রামের রাউজানের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
দুর্ঘটনার বিষয়টি কাউখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মাইক্রোবাসটিতে চালকসহ ১১ জন ছিলেন। তাঁরা রাঙামাটি থেকে চট্টগ্রাম নগরে জশনে জুলুসে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। বেতবুনিয়ার গোদারপাড় এলাকায় বিপরীত থেকে আসা একটি বাসের সঙ্গে তাঁদের মাইক্রোবাসটির সংঘর্ষ হয়।