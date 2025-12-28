শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে সিলেটে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে সিলেট ইনকিলাব মঞ্চ ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়। আজ রোববার দুপুরে নগরের চৌহাট্টা এলাকায়
সিলেটে শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

প্রতিনিধিসিলেট

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে সিলেটে অবরোধ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। সিলেট ইনকিলাব মঞ্চ ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে সিলেট নগরের চৌহাট্টা মোড়ে আজ রোববার বেলা দুইটা থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ইনকিলাব মঞ্চ থেকে আধিপত্যবাদবিরোধী শহীদ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে সর্বাত্মক অবরোধ পালনের আহ্বান জানোনো হয়। ঘোষণা অনুযায়ী, আজ রোববার বেলা ১১টা থেকে এ কর্মসূচি পালন করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে তিন ঘণ্টা পিছিয়ে বেলা দুইটায় কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়।

এর আগে একই দাবিতে গতকাল শনিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সড়কে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা।

আজ বেলা দুইটার আগে থেকে ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা সিলেট নগরের চৌহাট্টা এলাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকেন। একপর্যায়ে শহীদ মিনারের সামনে থেকে বেলা দুইটা ১০ মি‌নিটের দিকে চৌহাট্টা মোড়ে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। এ সময় ওসমান হাদির হত্যাকারীদের বিচারসহ বিভিন্ন স্লোগান–সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা।

পরে বেলা পৌনে তিনটার দিকে তাঁরা চৌহাট্টা মোড়ে জিন্দাবাজার থেকে আম্বরখানাগামী সড়ক ও রিকাবীবাজার থেকে মিরবক্সটুলা সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় বসে পড়েন। তাঁরা ‘হা‌দি ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না’, ‘জুলাইয়ের হা‌দি ভাই, আমরা তোমায় ভু‌লি নাই’, ‘শহীদ হা‌দি আজা‌দি, ওসমান হা‌দি আজা‌দি’, ‘তু‌মি কে আমি কে, হা‌দি হা‌দি’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। এতে ওই এলাকায় যানজট দেখা দিয়েছে। সেখানে পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত আছেন।

কর্মসূচিতে নেতা–কর্মীরা শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের পাশাপাশি সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। সেখানে ওসমান হাদির হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে আন্দোলনকারীদের সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করতে এবং কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা কিংবা সহিংসতায় না জড়ানোর আহ্বান জানানো হয়।

