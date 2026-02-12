কেন্দ্রে লাইনে দাঁড়িয়েই হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে নিতে নিতে মৃত্যু ভোটারের

চট্টগ্রামে ভোট দিতে গিয়ে কেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে এক ভোটারের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম মো. মনু মিয়া (৫৭)। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনাটি ঘটে চট্টগ্রাম-৯ আসনের বাটালি রোডের কাজীর দেউড়ি পেয়ার মোহাম্মদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে। কেন্দ্রটি নগরের ব্যাটারি গলিতে অবস্থিত।
মো. মনু মিয়া একটি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। নগরের ব্যাটারি গলির মধুবন গলিতে তাঁর বাড়ি।
মৃতের বড় ছেলে মো. শাকিল ও চাচা ফজল কবির জানান, মনু মিয়া সকালে ভোট দিতে বাড়ি থেকে বের হন। ভোটারের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁকে একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ফজল কবির বলেন, ‘ভোট দেওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু ভোট দেওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হলো।’