‘জুলাই ব্যবসায়ী’ লিখে পোস্ট দেওয়ায় ‘যেকোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকো’ বলে হুমকি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কারও নাম উল্লেখ না করে ‘জুলাই ও হাদী ব্যবসায়ীদের’ সমালোচনা করে পোস্ট দেওয়ার জেরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মঞ্চ-২৪-এর আহ্বায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাহিম ফারুকী তাঁকে ‘যেকোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকো’ বলে হুমকি দেন বলে ওই শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন।
এ নিয়ে গতকাল বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করা হয়। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর নাম সিফাত হোসেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। অভিযুক্ত ফাহিম ফারুকীও একই বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
লিখিত অভিযোগে সিফাত হোসেন উল্লেখ করেন, কয়েক দিন আগে তিনি তাঁর ফেসবুকে ‘জুলাই ব্যবসায়ী ও হাদী ব্যবসায়ীদের’ সমালোচনা করে কয়েকটি পোস্ট দেন। তবে তিনি কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করেননি। তিনি পোস্টে কয়েকটি গালি দেওয়ায় ফেসবুকে সিনিয়ররা আছেন ভেবে সেটি মুছে দেন। এ ঘটনার পর এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারেন, ফাহিম ফারুকী তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবে। এরপর তিনি ফাহিমকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি ধরেননি। কিছুক্ষণ পরে ফাহিম হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠিয়ে অভিযোগ করেন, তিনি (সিফাত) নাকি ফাহিম ও তাঁর সংগঠনকে গালিগালাজ করেছি। তিনি প্রমাণ চাইলে ফাহিম তাঁকে একের পর এক হুমকি দিতে থাকেন।
অভিযোগে আরও বলা হয়, ফাহিম ভয় দেখিয়ে ‘তুমি মঞ্চ-২৪-এর আহ্বায়ককে নিয়ে সমালোচনা করেছো, যেকোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকো’, ‘তুমি আমার সাথে দেখা করো, নয়তো ডিজিএফআই, এনএসআই দিয়ে তোমার বাসা থেকে তুলে আনব’ ইত্যাদি বলে হুমকি দেন। এ ঘটনার পর তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর পড়াশোনা বিঘ্নিত হচ্ছে।
জানতে চাইলে সিফাত হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, হুমকির কারণে তিনি মানসিক হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপদ পরিবেশে পড়াশোনার অধিকার নিশ্চিত করতে তিনি বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি গ্রহণের দাবি জানান তিনি।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে মঞ্চ-২৪-এর আহ্বায়ক ফাহিম ফারুকী বলেন, তাঁকে ফেসবুক পোস্টে অশালীন ও আপত্তিকর ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে। পাশাপাশি ‘জুলাই একটা ব্যবসা’-এ ধরনের মন্তব্যও করা হয়েছে। বিষয়টি তিনি প্রশাসনকে জানিয়েছেন।
লিখিত অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আসল ঘটনা কী, সেটা দুজনের বক্তব্যের মাধ্যমে যাচাই করার চেষ্টা করছেন। এরপর পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’