ঘন কুয়াশার মধ্যে ট্রাক্টর দিয়ে চলছে জমি চাষ। আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে আটটার দিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার মাহানপাড়া এলাকায়
জেলা

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ তেঁতুলিয়ায়, বেড়েছে শীতের অনুভূতি

প্রতিনিধিপঞ্চগড়

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, যা চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন। হেমন্তের শেষ দিকে দেশের সর্বোত্তরের এই জনপদে বাড়তে শুরু করেছে শীতের অনুভূতি।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যাবেক্ষণাগার সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় বাতাসে আদ্রতা ছিল ৭৯ শতাংশ। এ সময় চারদিকে ঝরছিল ঘন কুয়াশা। সকাল ৯টার পর কুয়াশা ভেদ করে হালকা রোদ উঠলেও তেমন বাড়েনি রোদের তীব্রতা। এতে দিনের বেলাও হালকা শীত অনুভূত হচ্ছে। এর আগে গতকাল সোমবার বিকেলে তেঁতুলিয়া দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

হেমন্তের শুরু থেকেই পঞ্চগড়ে সন্ধ্যার পর থেকেই হালকা শীত অনুভূত হচ্ছিল। এর মধ্যে কুয়াশার পরিমাণ কম থাকায় দিনে বেলা ঝলমলে রোদের দেখা মিলত। তবে গতকাল রাত থেকে বাড়তে শুরু করে কুয়াশার দাপট। এতে রাতভর কনকনে শীত অনুভূত হয়েছে। আজ সকালেও চারদিকে ঘনকুয়াশা দেখা গেছে।

আজ সকালে পঞ্চগড় সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, কুয়াশায় সাদা চারদিক। সুনসান নীরবতায় গরম কাপড় পরে প্রয়োজনীয় কাজে বের হয়েছেন লোকজন। কেউ কেউ মাঠে করছেন হালচাষ। এরই মধ্যে পূর্ব আকাশে সূর্য দেখা দিলেও নেই রোদের তীব্রতা।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, তেঁতুলিয়ায় আজ চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। ধীরে ধীরে হালকা রোদ উঠেলে আকাশের উপরিভাবে ঘন কুয়াশা থাকায় রোদের তীব্রতা ছড়াতে পারছে না। এতে দিনভর হালকা শীত অনুভূত হবে। চলতি মাসের মাঝামাঝি এই এলাকার ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।

