নাটোরে ঘোড়ার গাড়ি করে শিক্ষকের ‘রাজকীয়’ বিদায়

ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বিদায় নিলেন নাটোরের বাগাতিপাড়া সরকারি পাইলট মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের কারিগরি বিভাগের সহকারী শিক্ষক (টেকনিক্যাল) দিলীপ কুমার সরকার। দীর্ঘ ২৭ বছরের শিক্ষকজীবনের ইতি টেনে তিনি অবসরে গেলেন। এ উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের।
আজ রোববার সকালে বিদ্যালয়ের সহকর্মী শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় বিদায় সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা প্রিয় শিক্ষককে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পরে ফুলে সাজানো ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন দিলীপ কুমার সরকার।
এ সময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সৃষ্টি হয় এক আবেগঘন পরিবেশের। সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের অনেকে অশ্রুসজল নয়নে প্রিয় শিক্ষককে বিদায় জানান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) অনিতা রানী বলেন, ‘দিলীপ কুমার সরকার ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল শিক্ষক। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল বিভাগে এসেছে বহু সাফল্য। তাঁকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করব।’
দিলীপ কুমার ১৯৯৮ সালের ২ মে বাগাতিপাড়া সরকারি পাইলট মডেল উচ্চবিদ্যালয়ে কারিগরি বিভাগের সহকারী শিক্ষক (টেকনিক্যাল) হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি সবার হৃদয়ে জায়গা করে নেন। স্থানীয় লোকজন জানান, শিক্ষাক্ষেত্রে দিলীপ কুমার সরকারের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
বিদায়ী শিক্ষক দিলীপ কুমার সরকার বলেন, ‘এই বিদ্যালয় আমার দ্বিতীয় পরিবার। সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। এই বিদায় আমার জন্য যেমন গর্বের, তেমনি খুব আবেগেরও।’