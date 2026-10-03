সড়কের উন্নয়নকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। গতকাল শুক্রবার বিকেলে লালমনিরহাট সদরের মোগলহাটে
সড়কের উন্নয়নকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। গতকাল শুক্রবার বিকেলে লালমনিরহাট সদরের মোগলহাটে
জেলা

‘আমি দুই নম্বর নই, জনগণ দুই নম্বর নয়, দুই নম্বর ঠিকাদার রাখব না’

প্রতিনিধিলালমনিরহাট

‘কোনো রকম দুই নম্বর কাজ আমার আমলে কোথাও করা যাবে না। আমি দুই নম্বর নই, জনগণ দুই নম্বর নয়, কোনো ঠিকাদার দুই নম্বর রাখব না। হানড্রেট পারসেন্ট কাজের অঙ্গীকার না করলে ফলক উন্মোচন করব না।’

আজ শনিবার দুপুর থেকে ৩৪ সেকেন্ডের এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওটি লালমনিরহাট-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুর।

গতকাল শুক্রবার লালমনিরহাট সদরের মোগলহাটে প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে পৃথক দুটি গ্রামীণ সড়কের উন্নয়নকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। গতকাল বিকেল ৫টায় সদরের মোগলহাট রেলস্টেশন থেকে ধরলা নদীর ঘাট এবং মোগলহাট জিরানপুর মন্দির থেকে সোনাউল্লাহ কুড়া পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়নকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আসাদুল হাবিব।

লালমনিরহাটের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তত্ত্বাবধানে এসব উন্নয়নকাজ বাস্তবায়ন করা হবে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসক মুহা. রাশেদুল হক প্রধান, পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান, জেলা পরিষদের প্রশাসক এ কে এম মমিনুল হক, সদর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী মো. ইনসাফুল হক সরকারসহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

এদিকে সদরের মোগলহাট ইউনিয়নবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক দুটির উন্নয়নকাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা বেশ আনন্দিত।

এলাকাবাসীর আশা, নির্মাণকাজ শেষ হলে মোগলহাটের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিপণ্য দ্রুত ও সহজে স্থানীয় হাটবাজারে পরিবহন করা সম্ভব হবে।

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