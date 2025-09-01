নেত্রকোনায় নলকূপের পাইপ দিয়ে উঠছে গ্যাস, জ্বলছে আগুন

নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার একটি গ্রামে অগভীর নলকূপের পাইপ থেকে বের হচ্ছে গ্যাস। সেই গ্যাসে আগুন ধরিয়ে রান্নাবান্নার কাজও হয়েছে দুই দিন। তবে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় এখন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
গত চার দিন ধরে উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের উত্তরপাড়া গ্রামের কৃষক আবুল কাশেমের বাড়ির নলকূপের পাইপ থেকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বিষয়টি দেখতে প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন আশপাশের মানুষ।
স্থানীয় লোকজন ও উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নিরাপদ পানির জন্য প্রায় পাঁচ বছর আগে আবুল কাশেম বাড়ির পাশে ২৬০ ফুট গভীর নলকূপ বসান। কিন্তু স্থাপনের কিছুদিন পর থেকেই নলকূপ থেকে শোঁ শোঁ শব্দ হতে থাকে। রাতের বেলায় শব্দ আরও বেশি শোনা যেত। এতে বিরক্ত হয়ে কাশেম সম্প্রতি নলকূপটি খুলে ফেলেন। এরপর পাইপ থেকে শব্দ আরও বেড়ে যায়।
গত বুধবার দুপুরে কাশেম প্রতিবেশীদের ডাকেন। সবাই মিলে বিষয়টি পরীক্ষা করতে গিয়ে গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারেন গ্যাস বের হচ্ছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পাইপের মুখে দেশলাই ধরানো হলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে। এরপর ওই গ্যাস দিয়েই দুদিন রান্নার কাজ চলে। তবে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ভেবে রান্নার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখনো পাইপের মুখে আগুন জ্বলছে।
আবুল কাশেম প্রথম আলোকে বলেন, ‘নলকূপ বসানোর পর থেকেই অস্বাভাবিক আওয়াজ হতো। রাতে সেটা আরও বেড়ে যেত। অতিষ্ঠ হয়ে কলটি খুলে ফেলি। গত কয়েক দিন আগে দেশলাই ধরালে দেখি আগুন জ্বলে। এরপর চুলা বসিয়ে রান্নার কাজও করি। কিন্তু দুর্ঘটনার ভয়ে এখন আর রান্না করছি না।’
রংছাতি ইউনিয়নের সাবেক সদস্য মোজাম্মেল হক বলেন, ‘পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে এভাবে আগুন ধরিয়ে রান্না করলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই এখন রান্নার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রশাসনের উচিত জায়গাটি সংরক্ষণ করা এবং বাপেক্সকে খবর দেওয়া।’
কলমাকান্দা ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। অসতর্কভাবে ব্যবহার করলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয় লোকজনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।’
এ বিষয়ে কলমাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিষয়টি শোনার পর ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস পাঠানো হয়েছিল। তারা জানিয়েছে, মাটির নিচে পচনশীল কোনো কিছু থেকে এই গ্যাস বের হচ্ছে। এটা বায়োগ্যাস হতে পারে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।’