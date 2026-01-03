কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মো. আমির হামজা
আমির হামজার বছরে আয় ৯ লাখ, ধার-দানে নির্বাচনে ব্যয় করবেন ৩৮ লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদককুষ্টিয়া

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মো. আমির হামজার বার্ষিক আয় ৯ লাখ ১৬ হাজার ৪০০ টাকা। তাঁর বর্তমান পেশা ব্যবসা ও কৃষি। স্ত্রী, তিন মেয়েসহ পরিবারে নির্ভরশীলদের বার্ষিক আয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসন থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমির হামজা নির্বাচন কমিশনে (ইসি) মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামায় আয় ও সম্পদের এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, আমির হামজার অস্থাবর সম্পদের মোট মূল্য (অর্জনকালীন) ৪৬ লাখ ১১ হাজার ১২ টাকা। বর্তমানে এই সম্পদের আনুমানিক মূল্য একই পরিমাণ টাকা দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর কাছে নগদ আছে ২ লাখ ৪৫ হাজার ১৭০ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাঁর নামে জমা আছে ১২ লাখ ৪০ হাজার ৮৪২ টাকা। এর বাইরে তাঁর মালিকানাধীন মোটরযানের মূল্য ২৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং ইলেকট্রনিক পণ্য ও আসবাবের উপহারমূল্য ৬ লাখ টাকা। নিজের কোনো গয়না নেই। তাঁর স্ত্রীর উপহার হিসেবে পাওয়া ১০ ভরি সোনার দাম দেখানো হয়েছে ৬ লাখ টাকা।

আমির হামজার স্ত্রীর নামে হলফনামায় ৮ লাখ ৯৪ হাজার ৬৩৬ টাকার (বর্তমান আনুমানিক মূল্য ২২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৩৬ টাকা) অস্থাবর সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে নগদ ১ লাখ টাকা আছে। ব্যাংকে আছে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৬৩৬ টাকা। তিন মেয়ের নামে ১ লাখ ২০ হাজার করে ব্যাংকে আছে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা।

স্থাবর সম্পদের মধ্যে আমির হামজার কৃষিজমি আছে ০.৭৮৩১ একর, যার অর্জনকালীন দাম ১১ লাখ ৪৭ হাজার ৬০০ টাকা। ভবন (আবাসিক বা বাণিজ্যিক) দশমিক ০৩৩০ একর, যার দাম দেখিয়েছেন ৮৪ লাখ ৩৬ হাজার ৫৯০ টাকা। বাড়ি/ অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে ২০ লাখ টাকার। গৃহিণী স্ত্রীর নামে ভবন (আবাসিক বা বাণিজ্যিক) দশমিক ০৩৩০ একর, যার দাম দেখিয়েছেন ৮৪ লাখ ৩৬ হাজার ৫৯০ টাকা। ১২ কাঠা কৃষিজমি রয়েছে স্ত্রীর, যার অর্জনকালীন মূল্য ২ লাখ টাকা।

নিজের সর্বশেষ আয়কর রিটার্নে ৮ লাখ ৬১ হাজার ৪০০ টাকা আয় দেখানোর কথা হলফনামায় উল্লেখ করেছেন আমির হামজা। এই আয়ের বিপরীতে তিনি ৫৪ হাজার ৯৬০ টাকা আয়কর দিয়েছেন। আয়কর রিটার্নে ১ কোটি ৫৭ লাখ ২৯ হাজার ৩৬০ টাকার সম্পদ দেখিয়েছেন তিনি।

আমির হামজা তাঁর নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজের ব্যবসা ও কৃষি থেকে আয় করা ১৫ লাখ টাকা খরচ করবেন। এ ছাড়া আত্মীয়স্বজনের মধ্যে স্ত্রী বাড়িভাড়া/ মোহর, শ্বশুরের চাকরি ও চাষাবাদ থেকে ৫ লাখ এবং বাবার চাষাবাদ থেকে প্রাপ্ত ৫ লাখ করে টাকা ধার নেবেন। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় দান হিসেবে চাচার কাছ থেকে ৩ লাখ ও দুলাভাইয়ের কাছ থেকে নেবেন ৫ লাখ টাকা। আত্মীয়স্বজনের বাইরে যশোরে আদ-দ্বীন হাসপাতালের চিকিৎসক মহিউদ্দীন কাছ থেকে স্বেচ্ছায় দান হিসেবে নিচ্ছেন ৫ লাখ টাকা।

আমির হামজা ও তাঁর স্ত্রীর নামে কোনো ঋণ নেই। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর। আমির হামজা তাঁর বিরুদ্ধে ২০০৯ সালে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধনী ২০১৩) আইনে করা দুটি মামলায় অব্যাহতি পেয়েছেন।

