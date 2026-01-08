মতলব দক্ষিণে ছিনতাইয়ের সময় দুজন আটক, পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণে দেশি ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ছিনতাইচেষ্টার সময় দুই তরুণকে আটক করেন স্থানীয় লোকজন। পরে তাঁদের পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার কাজিয়ারা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার দুই তরুণের নাম মো. মাহফুজ (২০) ও মো. শাহজাহানের (২১)। তাঁরা কচুয়া উপজেলার মাঝিগাছা গ্রামের বাসিন্দা। ভুক্তভোগী ভাষাণ নম নামের ব্যক্তি তাঁদের নামে মামলা করেছেন।
পুলিশ, একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, মাহফুজ ও শাহজাহানসহ মোট পাঁচজন আজ সকালে কাজিয়ারা এলাকায় যান। সেখানে ভাষাণ নম নামের এক ব্যক্তিকে দেশি ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে টাকা, মানিব্যাগ, মুঠোফোন, ঘড়ি ও জ্যাকেট ছিনিয়ে নেন। এ সময় ভাষাণের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে মাহফুজ ও শাহজাহানকে ধরে ফেলেন। তবে তাঁদের সঙ্গে থাকা অন্য ব্যক্তিরা পালিয়ে যান।
এ ঘটনায় বাদী হয়ে ভাষাণ নম থানায় একটি মামলা করেছেন বলে জানান মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা ছিনতাইকারী চক্রের সক্রিয় সদস্য। তাঁদের বিরুদ্ধে আজ দুপুর ১২টায় মামলা হয়েছে। তাঁদের আজ আদালতে তোলা হবে।