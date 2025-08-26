ট্রাকের ধাক্কায় সেনাবাহিনীর টহল গাড়ি খাদে, ৮ সেনাসদস্য আহত

রাজশাহীর মোহনপুরে সেনাবাহিনীর টহল গাড়িতে ট্রাকের ঢাক্কায় ৮ সেনাসদস্য আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার ভোরে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে বাকশিমইল গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দুটি গাড়িই সড়কের পাশে খাদে পড়ে গেছে। মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি আতাউর রহমান বলেন, মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল গ্রামে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প আছে। রাতে টহল শেষ করে সেনাবাহিনীর দুটি পিকআপ ভ্যান ক্যাম্পে ঢুকছিল। ভোর পৌনে ৫টার দিকে একটি পিকআপ ভ্যানকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় একটি ট্রাক। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক ও পিকআপ ভ্যান মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়।
ওসি জানান, পিকআপ ভ্যানে থাকা ৮ সেনাসদস্য ও ট্রাকের চালকের সহকারী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুই সেনাসদস্যের শারীরিক অবস্থা গুরুতর। আহত সবাইকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি খাদেই পড়ে আছে। সেনাবাহিনীর ক্যাম্প কমান্ডার থানায় আসবেন। তিনি আসার পর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।