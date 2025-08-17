জয়পুরহাটে ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে সংঘর্ষ, সাত নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের কারণে জয়পুরহাট সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়নি। এ ঘটনার পর সংগঠনের সাতজন নেতার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
গতকাল শনিবার বিকেলে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম এই নোটিশ দেন। একই দিন সন্ধ্যায় ছাত্রদলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে নোটিশের কপিও প্রকাশ করা হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
নোটিশ পাওয়া নেতারা হলেন—জয়পুরহাট জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিনুর ইসলাম, জয়পুরহাট সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাগর চৌধুরী ও আহাদ হোসেন, সদস্যসচিব পিয়াস আহমেদ, জয়পুরহাট শহর ছাত্রদলের সদস্যসচিব হাসানুল বান্নাহ, সদস্য ছহরাফ ইসলাম ও শহীদ জিয়া কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল করিম। তাঁদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিনের উপস্থিতিতে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জয়পুরহাট সরকারি কলেজ শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয় ২০২১ সালে। গতকাল বেলা তিনটায় কলেজ প্রাঙ্গণে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কাউন্সিল পরিচালনার জন্য একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ ছয়জন সহকারী নির্বাচন কমিশনার ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের টিম-১৬ দায়িত্বে ছিল। প্রথমে ৫৪৬ জন ভোটারের তালিকা প্রকাশ করা হয়। তবে কয়েকজন নেতার নাম তালিকায় না থাকায় আপত্তি ওঠে। পরে তা সংশোধন করে ৫৫৩ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এ নিয়ে একটি পক্ষ কাউন্সিল বর্জনের ঘোষণা দিয়ে আগের দিন রাতে শহরে মশাল মিছিল করে।
শুক্রবার সকালে ওই পক্ষের নেতারা কলেজের ফটকে অবস্থান নেন এবং স্লোগান দেন—‘অবৈধ কাউন্সিল মানি না, মানব না’, ‘একতরফা কাউন্সিল মানি না, মানব না’, ‘অর্থের বিনিময়ে কাউন্সিল মানি না, মানব না’। এ অবস্থায় নির্ধারিত সময় বেলা তিনটায় সম্মেলন শুরু করতে পারেননি কেন্দ্রীয় নেতারা। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কলেজ ছাত্রদলের আরেক পক্ষের মিছিল সেখানে পৌঁছালে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। এতে এক পুলিশ সদস্যসহ সাতজন আহত হন। তাঁদের জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
ঘটনার বিষয়ে জয়পুরহাট জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাইসুল ইসলাম বলেন, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে কাউন্সিল হয়নি। এ জন্য কেন্দ্র থেকে সাতজন নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
কাউন্সিলের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শামীম হোসেন গতকাল সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বলেন, অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে জয়পুরহাট সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়নি।