রাজশাহীতে এনসিপির মহানগর আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

রাজশাহী মহানগরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মোবাশ্বের আলীকে আহ্বায়ক ও আতিকুর রহমানকে সদস্যসচিব করে ৬৪ সদস্যের এই আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। কমিটি ঘোষণার বিষয়টি দলটির ফেসবুক পেজে জানানো হয়েছে।
গঠিত আহ্বায়ক কমিটি আগামী ছয় মাসের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে ১৭টি বিভিন্ন পদ ও সদস্যপদে রাখা হয়েছে ৪৭ জনকে।
কমিটির অন্য পদে দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোবাশ্বের হোসেন; যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ারুল হক (রবিন), হেলালুজ্জামান সরকার, সিরাজুল ইসলাম ও জেসমিন আরা পারভীন। সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব হয়েছেন মাহফুজুর রহমান (জুয়েল)। যুগ্ম সদস্যসচিবেরা হলেন মাহফুজুর রহমান (বাবু), ফাহাবীর চৌধুরী, সালাউদ্দিন বাপ্পী, মোফাসসিরুল ইসলাম ও উরসী মাহফিলা ফাতেহা।
সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার আবু বক্কর সিদ্দিক (উদয়), সানেফ সাফওয়ান ও আতিকুর রহমান। মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই অভ্যুত্থানবিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন আবির হাসনাত।
এর আগে গত ১৮ জুন রাজশাহী মহানগরে এনসিপির ১৮ সদস্যের সমন্বয়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল, যা ছিল তিন মাসের জন্য।
মোবাশ্বের আলী বলেন, গত মঙ্গলবার এনসিপির আহ্বায়কসহ কেন্দ্রীয় নেতারা রাজশাহীতে এসেছিলেন। তাঁরা মহানগর কমিটির জন্যও সেদিন সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। এর ভিত্তিতেই এই কমিটি দেওয়া হয়েছে। ছয় মাস পর কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা হবে। রাজশাহীতে এনসিপি সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছে। সামনে মহানগরের ছয় থানা কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটিও দেওয়া হবে।