ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খেলায় না নেওয়ায় কিশোরের আঙুল বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় খেলা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় সারোয়ার হোসেন (১৫) নামের এক কিশোরের হাতের দুটি আঙুল কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সাতমোড়া ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত সারোয়ার উপজেলার সাতমোড়া ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া গ্রামের আমির হোসেনের ছেলে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তার বাঁ হাতের দুটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে সাতমোড়া ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া গ্রামে স্থানীয় কয়েকজন কিশোর-তরুণ বোতল দিয়ে খেলা করছিলেন। তখন গ্রামের শ্রাবণ মিয়া নামের এক তরুণ তাঁদের সঙ্গে খেলতে চান। কিন্তু সারোয়ার তাঁকে খেলায় নেয়নি। এ নিয়ে সারোয়ারের সঙ্গে শ্রাবণের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। কথা–কাটাকাটির একপর্যায়ে ওই তরুণ উত্তেজিত হয়ে প্রথমে ঘুষি এবং পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে সারোয়ারের ওপর এলোপাতাড়ি হামলা করেন। এতে সারোয়ারের বাঁ হাতের একটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে এবং আরেকটি আঙুল প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে হাতের সঙ্গে লেগে থাকে। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে নবীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যান স্বজনেরা।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা তামিম রায়হান প্রথম আলোকে বলেন, বাঁ হাতের দুটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য ওই কিশোরকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

এদিকে ঘটনার পর এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় লোকজন দ্রুত হামলাকারী তরুণকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বোতল খেলায় না নেওয়ায় ওই কিশোরকে প্রথমে ঘুষি ও পরে দা দিয়ে কুপিয়ে আঘাত করা হয়। একটি আঙুল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আরেকটি আঙুল হাতের সঙ্গে লেগে ছিল। হাতের দুটি আঙুল জোড়া লাগাতে স্বজনেরা তাকে ঢাকায় নিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় থানায় মামলা করবেন বলে স্বজনেরা জানিয়েছেন।

