লিবিয়ায় প্রবাসীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়, সিলেটে যুবক গ্রেপ্তার

লিবিয়ায় নারায়ণগঞ্জের এক প্রবাসীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগে সিলেটের বিয়ানীবাজার থেকে গতকাল সোমবার রাতে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। এর আগে ২০২৫ সালের ২২ ডিসেম্বর সুমনের ভাই সিলেটের জালালাবাদ থানায় মামলা করেছিলেন।
গ্রেপ্তার ছাদেক আহমেদ (৩০) বিয়ানীবাজার উপজেলার খাশির গ্রামের বাসিন্দা। গতকাল সোমবার রাতে তাঁকে বিয়ানীবাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে সিলেটের জালালাবাদ থানায় আসামিকে হস্তান্তর করা হয়। দুপুরে জালালাবাদ থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।
র্যাব জানায়, লিবিয়াপ্রবাসী সুমন মিয়া নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও চর কিশোরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। আট বছর আগে তিনি লিবিয়ায় যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে আবু বক্কর নামের একজনের পরিচয় হয়। আবু বক্করের ঠিকানা জানাতে পারেননি সুমন। ২০২৫ সালের জুন মাসে সুমনের পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হলে তিনি সেটি আবু বক্করের কাছে মেয়াদ বাড়ানোর জন্য দেন।
র্যাব আরও জানায়, ২০২৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সুমন বাংলাদেশে তাঁর পরিবারকে ফোন করে জানান, আবু বক্করসহ অজ্ঞাতনামা ৩–৪ জন তাঁকে অপহরণ করে টাকা দাবি করছেন। টাকা না দিলে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পরে সুমনের দেওয়া তিনটি বিকাশ নম্বরে বিভিন্ন সময় সুমনের পরিবার মোট ৩ লাখ ১৭ হাজার টাকা পাঠায়। টাকা পাঠানোর পর থেকে পরিবারের সদস্যরা সুমনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। গত বছরের ২০ ডিসেম্বর সকালে অপরিচিত এক ব্যক্তি সুমনের ভাই রিয়াদ হোসেনকে ফোন করে আরও ৩–৪ লাখ টাকা চান। টাকা না দিলে আবু বক্করের মাধ্যমে সুমনকে মেরে ফেলার হুমকি দেন। এ ঘটনায় সুমনের ভাই রিয়াদ হোসেন ২২ ডিসেম্বর আবু বক্করসহ অজ্ঞাতনামা তিন–চারজনকে আসামি করে সিলেটের জালালাবাদ থানায় মামলা করেন।
র্যাব-৯–এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম বলেন, অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।