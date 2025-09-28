জেলা

সিলেটে বালুর নিচে লুকিয়ে পাচার হচ্ছিল সাদা পাথর, ট্রাক জব্দ

সিলেটে ট্রাকে করে কৌশলে পরিবহন করা হচ্ছিল সাদা পাথর। রোববার দুপুরে কোম্পানীগঞ্জ থানা বাজারে তল্লাশিচৌকিতে
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র থেকে পাথর লুটের ঘটনায় সারা দেশ তোলপাড় হওয়ার পর অনেক পাথর উদ্ধার করে পর্যটনকেন্দ্রে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। আবার সেই সাদা পাথর কৌশলে ট্রাকে করে পাচার করা হচ্ছিল অন্যত্র। তবে পুলিশের তল্লাশিচৌকিতে সেই সাদা পাথরভর্তি ট্রাক আটকে দেওয়া হয়েছে।

রোববার বেলা একটার দিকে কোম্পানীগঞ্জের থানা বাজার এলাকায় সাদা পাথর পরিবহন করা একটি ট্রাক জব্দ করেছে পুলিশ। তবে ঘটনার পরপরই ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সাদা পাথর লুটের পর থেকে তৎপরতা বেড়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। কোম্পানীগঞ্জ থেকে পাথরবাহী যানবাহনগুলো নিয়মিত তল্লাশি করা হচ্ছিল। এর মধ্যে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনকারীরা সাদা পাথর পরিবহন করতে কৌশল অবলম্বন করছিলেন। আজ একটি ট্রাক থেকে বালু ও পাথরের গুঁড়ার আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া সাদা পাথর জব্দ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোলাগঞ্জের দিক থেকে আসা একটি ট্রাক কোম্পানীগঞ্জ থানা বাজার এলাকায় পৌঁছালে তল্লাশিচৌকিতে আটকে দেওয়া হয়। এ সময় ট্রাকের ওপরে বালু ও পাথরের গুঁড়া দেখা যায়। কিন্তু পুলিশ সদস্যদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা ট্রাকে গিয়ে তল্লাশি শুরু করেন। একপর্যায়ে পাথরের গুঁড়া ও বালুর নিচে সাদা পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়। তখন কৌশলে ট্রাকচালক পালিয়ে যান।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ বলেন, তল্লাশিচৌকিতে ট্রাকটি দেখে আটক করার পর প্রথমে পাথর গুঁড়া ও বালু দেখে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল পুলিশ সদস্যদের। একপর্যায়ে গুঁড়া সরিয়ে নিচে সাদা পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সময় ট্রাকচালক কৌশলে পালিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, পাথরবাহী ট্রাকটি থানায় নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের আটক করতে পুলিশ কাজ করছে।

