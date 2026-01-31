‘হিন্দু ভাইয়েরা কেন্দ্রে আপনাদের জন্য বাক্স আলাদা করা থাকবে’ বলা বিএনপি নেতা বহিষ্কৃত

‘হিন্দু ভাইয়েরা কেন্দ্রে আপনাদের জন্য বাক্স আলাদা করা থাকবে। কে কয়টা ভোট দিলেন, কে কয়টা দিলেন না, সেটা টোকা দিলেই ভোট গণনার সময় বের হয়ে আসবে।’
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা-১ আসনে নবাবগঞ্জের যন্ত্রাইল ইউনিয়নের হরিশকুল গ্রামে প্রচারণার ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যন্ত্রাইল ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেন্টু মোল্লা এ কথা বলেন। আজ শনিবার দুপুরে ফেসবুকে ওই বক্তব্যের ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে তা বিএনপির নেতাদের নজরে আসে। তাৎক্ষণিক তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।
দলীয় সূত্র জানায়, সেন্টু মোল্লার বক্তব্যের বিষয়টি জানতে পেরে নবাবগঞ্জ উপজেলা বিএনপি তাঁকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক খন্দকার মাহমুদ আরশীন স্বাক্ষরিত বহিষ্কারাদেশে সেন্টু মোল্লাকে বিএনপির সদস্যপদসহ যন্ত্রাইল ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।
এ বিষয়ে নবাবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আবুল কালাম বলেন, তাঁর এ বক্তব্যের কারণে দলের সব পদ থেকে তাৎক্ষণিক বহিষ্কার করা হয়েছে।
ঢাকা-১ আসনের বিএনপির প্রার্থী খন্দকার আবু আশফাক বলেন, এ ধরনের বক্তব্য দলের গঠনতন্ত্র পরিপন্থী।
দল থেকে সদ্য বহিষ্কৃত সেন্টু মোল্লা বলেন, তিনি ভুল করেছেন। অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ ফসকে এ কথা বলে ফেলেছেন। তিনি এ ঘটনার জন্য সাধারণ ভোটার ও হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চান।