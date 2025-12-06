সীতাকুণ্ডে ট্রাক ঢুকে গেল লরির পেছনে, যন্ত্র দিয়ে কেটে চালকের লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নের রয়েল সিমেন্ট গেট এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ট্রাকচালকের নাম ইউনুস সরদার (৬০)। তিনি পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার চিতেলগাঁ গ্রামের বাসিন্দা। তবে কাজের সুবাদে চট্টগ্রাম বন্দরের ২ নম্বর গেট এলাকায় থাকতেন।
পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায়, ইউনুস সরদার ট্রাকটি বেপরোয়া গতিতে চালাচ্ছিলেন। অতিরিক্ত গতির কারণে সামনে থাকা চলন্ত খালি লরিতে ট্রাকের ধাক্কা লাগে। এতে ট্রাকটির সামনের পুরো অংশ লরির পেছনে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই ইউনুসের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এসে লাশ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।
কুমিরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা আল মামুন প্রথম আলোকে বলেন, সামনের অংশ ভেঙে লরির ভেতর ঢুকে যাওয়ায় চালকের মরদেহ বের করা যাচ্ছিল না। পরে যন্ত্র দিয়ে ট্রাকের সামনের অংশ কেটে লাশ উদ্ধার করা হয়। এরপর বার আউলিয়া থানায় লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।
বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘দুটি গাড়িই জব্দ করা হয়েছে। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় সীতাকুণ্ড থানায় একটি মামলা হয়েছে।