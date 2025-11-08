সিলেটে পেঁয়াজের সেঞ্চুরি পার, ভারত সীমান্ত থেকে সাড়ে ২৬ টন আটক

সিলেটে কয়েক দিন ধরে পেঁয়াজের দামে ঊর্ধ্বগতি চলছে। সপ্তাহ খানেক আগে যে পেঁয়াজ প্রতি কেজি ৬০ থেকে ৭৫ টাকায় বিক্রি হতো, সেটি এখন সেঞ্চুরি পার করেছে। এখন প্রতি কেজি পেঁয়াজ ১১০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এমন অবস্থায় ভারত থেকে অবৈধ পথে পেঁয়াজ ঢোকার ঘটনা ঘটছে।
গত দুই দিনে সিলেট ও সুনামগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অবৈধ পথে আসা সাড়ে ১৬ টন পেঁয়াজ আটক করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। আজ শনিবার বিকেলে পেঁয়াজের পাশাপাশি ভারত থেকে অবৈধভাবে আসা ১২ হাজার ১২০ কেজি টমেটো জব্দ করার কথা জানিয়েছে সিলেট ব্যাটালিয়ন ৪৮ বিজিবি।
সিলেটের ব্যবসায়ীরা বলেন, ভারতীয় পেঁয়াজের আমদানি বন্ধ থাকায় দেশি পেঁয়াজের ওপর চাপ ছিল। বর্তমানে চাহিদার তুলনায় বাজারে সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে। তবে সামনে নতুন পেঁয়াজর মৌসুম। সে সময় বাজারে নতুন পেঁয়াজ উঠলে দাম ক্রেতাদের নাগালে চলে আসবে বলে মন্তব্য করেন ব্যবসায়ীরা।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্র ও আজ সিলেট ও সুনামগঞ্জের সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়েছেন বাংলাবাজার, বিছনাকান্দি, সংগ্রাম ও প্রতাপপুর বিওপির বিজিবি সদস্যরা। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ২৬ হাজার ৫১০ কেজি ভারতীয় পেঁয়াজ, ১২ হাজার ১২০ কেজি টমেটো জব্দ করা হয়। এসব পণ্য সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল।
সিলেট ব্যাটালিয়ন ৪৮ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হক বলেন, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সে জন্য সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। মাদকদ্রব্যের পাশাপাশি নিরাপত্তা রক্ষা, জাল টাকা প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আটক মালামালের বিষয়ে বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।