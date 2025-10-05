কেরানীগঞ্জে ডোবা থেকে ভেসে আসছিল উৎকট গন্ধ, পরে মিলল তরুণের লাশ

ঢাকার কেরানীগঞ্জে সড়কের পাশের একটি ডোবা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের (২০) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে শাক্তা ইউনিয়নের সালাম চেয়ারম্যান সড়ক এলাকার ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সকাল থেকে সড়কের পাশের ডোবা থেকে দুর্গন্ধ আসছিল। প্রথমে বিষয়টিকে কেউ গুরুত্ব দেননি। পরে দুর্গন্ধ বাড়তে থাকলে এলাকাবাসী থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুল হক জানান, দীর্ঘ সময় পানিতে থাকায় মরদেহ ফুলে গেছে। তাই লাশের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করা যায়নি। লাশের শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি। তবে তাঁর পকেট থেকে একটি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়েছে। সেটির সূত্র ধরে মৃতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
পুলিশ জানায়, লাশের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে ২৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা ইউনিয়নের কামারপাড়া এলাকায় ডোবা থেকে জালাল শিকদার (৪৪) নামের এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছিল পুলিশ।