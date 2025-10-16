ভোটকেন্দ্রে নেওয়া হচ্ছে ব্যালট বাক্স-পেপারসহ নির্বাচনের সরঞ্জাম। আজ বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে আটটায় রবীন্দ্র ভবনে
জেলা

রাকসু নির্বাচন : কেন্দ্রে যাচ্ছে ব্যালট বাক্স-পেপার, ভোট শুরু সকাল ৯টায়

প্রতিনিধিরাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপারসহ ভোট গ্রহণের সরঞ্জাম কেন্দ্রে নেওয়া শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার পর থেকে রাকসুর কোষাধ্যক্ষ কার্যালয় থেকে এসব সরঞ্জাম সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে করে এই ব্যালট নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানো হয়েছে।

আজ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি একাডেমিক ভবন এবং একটি গেস্টহাউসসহ মোট ভোটকেন্দ্র ১৭টি; বুথ ৯৯০টি।

ভোটের সরঞ্জাম পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে পাঠানো হয়েছে। এ সময় রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের মতিহার জোনের ডিসি মমিনুল করিম বলেন, ভোটের সরঞ্জাম কেন্দ্রে যাচ্ছে। তাঁরা তৎপর রয়েছেন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ভোট হবে।

দীর্ঘ ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনে মোট ভোটার ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ ও নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫ জন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হল রয়েছে ১৭টি। এর মধ্যে ছাত্র হল ১১টি এবং ছাত্রী হল ৬টি। ভোট গ্রহণ শেষে রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে ভোট গণনা করা হবে। ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে।

শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে আসতে শুরু করেছেন। ফটকে তাঁদের পরিচয়পত্র যাচাই করা হচ্ছে। আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে

সব ফটকে কড়া নিরাপত্তা
আজ বৃহস্পতিবার ভোর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট-বড় সব ফটকে পুলিশের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরবরাহ করা পরিচয়পত্র ছাড়া তারা কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছেন না। আজ সকাল সোয়া সাতটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদপুর গেটে এই চিত্র দেখা যায়। এই ফটক দিয়ে এই সময়ে প্রবেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী রুহুল আমিন প্রবেশ করছিলেন। তিনি বলেন, ভোট দিতে যাচ্ছেন। সকাল সকাল ভোট দিতে চান।

