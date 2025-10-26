সিলেটে অটোরিকশা থামিয়ে সাড়ে ১২ লাখ টাকা ছিনতাই

সিলেটে সিএনজিচালিত অটোরিকশা থামিয়ে ১২ লাখ ৪০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ছিনতাইকারীরা পাঁচটি মোটরসাইকেলে এসেছিলেন এবং সবার মাথায় হেলমেট ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার হুমায়ুন রশীদ চত্বরের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও এনা পরিবহনের কর্মচারীদের অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, এনা পরিবহনের কদমতলি কাউন্টারের ব্যবস্থাপক আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ক্যাশিয়ারসহ তিনজনকে নিয়ে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় শাহজালাল উপশহরের দিকে একটি ব্যাংকে যাচ্ছিলেন। পথে হুমায়ুন রশীদ চত্বরের পাশে পাঁচটি মোটরসাইকেলে থাকা ছিনতাইকারীরা অটোরিকশার পথ রোধ করেন। এ সময় তাঁরা ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে যাত্রীদের ব্যাগে থাকা ১২ লাখ ৪০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন। পরে ছিনতাইকারীরা দ্রুত পালিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে।
সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, আশপাশে থাকা ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পাঁচটি মোটরসাইকেলে ছিনতাইকারীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ছিনতাইকারীরা ১০ জন ছিলেন এবং সবার মাথায় হেলমেট ছিল। একটি মোটারসাইকেলের নম্বরপ্লেট স্কচটেপ দিয়ে ঢাকা ছিল। অন্য চারটির কোনো নম্বরপ্লেট ছিল না। এ বিষয়ে এনা পরিবহনের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্যে পুলিশ ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে।