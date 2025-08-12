ভেজা গাছে পা পিছলে প্রাণ গেল কিশোরের

নড়াইল সদর উপজেলার কাগজীপাড়ায় আজ মঙ্গলবার সকালে ভেজা নারকেলগাছ থেকে পড়ে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। ওই কিশোরের নাম রাকিব শিকদার (১৫)। তিনি ওই গ্রামের প্রবাসী কাদের শিকদারের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে কাগজীপাড়া এলাকার এক ব্যক্তির নারকেলগাছ পরিষ্কার করতে ও নারকেল পাড়তে ওঠে রাকিব। সে সময় বৃষ্টির কারণে গাছ ভেজা ছিল। একপর্যায়ে ভেজা ডালে পা রাখলে পিছলে নিচে পড়ে যায় সে। এতে পা ও বুকে গুরুতর আঘাত পায় রাকিব। পরে পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
আজ বেলা একটার দিকে রাকিবের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন হবখালী ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ইব্রাহিম হোসেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, নারকেল পাড়তে গাছে উঠেছিল রাকিব। পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।