নিম ও শজনেগাছের চারা পেলেন দুই হাজার শিক্ষক-শিক্ষার্থী

কক্সবাজারের বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২ হাজার ১১০ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে নিম ও শজনেগাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে এই আয়োজন হয়। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের সহযোগিতায় প্রথম আলো কক্সবাজার বন্ধুসভা এই উদ্যোগ নেয়। এতে শিক্ষার্থীরা বাড়ির আঙিনায় গাছ রোপণ করে পরিবেশরক্ষার অঙ্গীকার করে।
চারা বিতরণ শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন প্রথম আলো কক্সবাজারের নিজস্ব প্রতিবেদক আবদুল কুদ্দুস রানা। তিনি বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কক্সবাজার এমনিতে ঝুঁকিতে রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গত জুলাই মাসেও টেকনাফের মেরিন ড্রাইভ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালীর বিভিন্ন উপকূলে ভাঙন ধরেছে, প্লাবিত হয়েছে। সৈকতের ঝাউগাছগুলো উপড়ে পড়ছে। এ ছাড়া দেখা দিচ্ছে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসবের মধ্যেও পাহাড়-জঙ্গল নিধন করে আমরা প্রতিনিয়ত প্রাণ–প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছি। তাতে মানুষ নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষা করতে হলে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই।’
চারা বিতরণ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন প্রথম আলো বন্ধুসভার কক্সবাজার সিটি কলেজের সভাপতি সাইফুল ইসলাম। এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ব্র্যাক কক্সবাজারের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক রবিউল ইসলাম। স্বাস্থ্যের জন্য গাছ দুটির উপকারিতা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সের মহাপরিচালক এম এম সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, নিমগাছের পাতা, ডাল ও রস নানা কাজে লাগানো যায়। বিশেষ করে মানুষের ত্বক, চুল ও খুশকি দূর করে। হজমশক্তি ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে। একইভাবে শজনেগাছেরও বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। শজনে পাতায় প্রচুর ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন ও ফসফরাস রয়েছে। শজনে ডাঁটাতেও প্রচুর ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে।
চারাগুলো নিজ নিজ বাড়িতে রোপণ করে যত্ন করার অনুরোধ জানিয়ে বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. ছৈয়দ করিম বলেন, স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হলেও গাছ দুটি এখন বিলুপ্তির পথে। পরিবেশ রক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাড়াতে হবে।
বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ কর্মসূচিতে আরও অংশ নেন কক্সবাজার বন্ধুসভার সহসভাপতি নুরুল আবছার, আবদুল নবী, সাধারণ সম্পাদক উলফাতুল মোস্তফা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারগুব মোর্শেদ, অর্থ সম্পাদক উগগ্যা মারমা, সহসাংগঠনিক সম্পাদক এনজেল হুদা, কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভার অর্থ সম্পাদক শহীদুল আমিন, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন , তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক আয়েশা সিদ্দিকা প্রমুখ।