ওসমান গণি
ওসমান গণি
জেলা

‘সমন্বয়ক’ পরিচয়ে আটকে রাখা হয় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাকে, থানায় নিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

শিক্ষা বোর্ডের এক কর্মকর্তাকে ‘সমন্বয়ক’ পরিচয়ে আটকে রাখেন কয়েকজন তরুণ। তাঁকে হেনস্তাও করা হয় আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষা বোর্ডের ওই কর্মকর্তাকে থানা হেফাজতে নিয়ে যায়।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরে ঘটেছে এ ঘটনা। ওই কর্মকর্তার নাম ওসমান গণি। তিনি চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সহকারী সচিব পদে রয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত তিনি পাঁচলাইশ থানা হেফাজতে রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে,  ওসমান গণি মৎস্যজীবী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য। এ ছাড়া তাঁর নামে বোর্ডে আওয়ামী প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। গতকাল সন্ধ্যার দিকে ষোলোশহর রেলস্টেশন এলাকায় ‘সমন্বয়ক’ পরিচয় দেওয়া কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে ওসমানের কথা-কাটাকাটি হয়। সেখানে ওসমানকে আটকে রাখেন ওই শিক্ষার্থীরা। পরে পুলিশ উপস্থিত হয়ে ওসমানকে থানায় নিয়ে যায়।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান প্রথম আলোকে বলেন, সমন্বয়ক পরিচয়ে কয়েকজন ওসমান গণির সঙ্গে ষোলোশহর এলাকায় বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে থানা হেফাজতে নিয়ে এসেছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা ও বর্তমানে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সমন্বয়কারী (চট্টগ্রাম নগর) আরিফ মঈনুদ্দিন বলেন, ‘বিভিন্ন গণমাধ্যমে ওসমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মৎস্যজীবী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য। শিক্ষার্থীরা তাঁকে দেখে প্রতিবাদ জানায়। ওসমানও কয়েকজন লোক নিয়ে রেলস্টেশনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করেন। পরে পুলিশ তাঁকে নিয়ে গেছে।’

Also read: জাল সনদ, চেক জালিয়াতি ও টাকা নেওয়ায় তিনবার বরখাস্ত কর্মকর্তার শাস্তি প্রত্যাহার

বোর্ড সূত্র জানায়, ১৯৯৯ সালে ওসমান গণিকে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে অফিস সহকারী নিয়োগ দেয় বোর্ড। ভুয়া অভিজ্ঞতা সনদ দেওয়া, চেক জালিয়াতি ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগে তিনবার শাস্তি ভোগ করেছেন তিনি। তবে গত এপ্রিলে তাঁর সব শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করেছে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে শাস্তির কারণে কেটে নেওয়া বেতনভাতার ১৫ লাখ টাকাও তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

কর্মকর্তারা জানান, শাস্তি প্রত্যাহার হয়েছে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নির্দেশে। সেখানে বোর্ড সচিবের সই থাকার কথা। তবে তিনি সই করতে আপত্তি করলে পরে উপসচিব ও সহকারী সচিবকে সই করতে বলা হয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা থাকতে তাঁরা সই করবেন না বলে জানিয়ে দেন। এরপর চেয়ারম্যানের নির্দেশে সই করেন বোর্ডের সহকারী কর্মকর্তা বিমল কান্তি চাকমা।

আরও পড়ুন